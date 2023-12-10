Лапочкин о пенальти в ворота «Динамо»: «Действия рукой нет, просто контакт – ни отмашки, ни удара. Слишком легковесно для 11-метрового, никто не хочет видеть такое, мне кажется»

Сергей Лапочкин прокомментировал пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом».

« » и «Динамо» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура Мир .

Воронежцы сравняли счет на 79-й минуте матча с пенальти, назначенного после того, как рукой отмахнулся от в ходе борьбы в штрафной площади.

«На самом деле момент с назначением очень формальный. Да, мы видим контакт руки и лица. Но эта рука не делает никакого действия: ни отмашки, ни удара.

И почему это произошло, тоже очень важно. Если бы Мендель не держал соперника, то и защитник «Динамо» не пытался бы эту руку перебросить через голову. Он смотрит на мяч и хочет идти к этому мячу. ВАР не мог вмешаться, потому что формально был контакт.

Но мне кажется, что никто не хочет видеть такие пенальти. Слишком легковесно, слишком мало для пенальти, так как нет действия рукой, просто есть контакт», – сказал экс-арбитр ФИФА.

«Динамо» споткнулось в Воронеже – из-за очень спорного пенальти 🤔

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