Лапочкин о пенальти в ворота «Динамо»: «Действия рукой нет, просто контакт – ни отмашки, ни удара. Слишком легковесно для 11-метрового, никто не хочет видеть такое, мне кажется»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Факел Сергей Лапочкин Фабиан Бальбуэна Матч ТВ Андрей Мендель Рафаэль Шафеев Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Факелом».

«Факел» и «Динамо» сыграли вничью (1:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ.

Воронежцы сравняли счет на 79-й минуте матча с пенальти, назначенного после того, как Фабиан Бальбуэна рукой отмахнулся от Андрея Менделя в ходе борьбы в штрафной площади.

«На самом деле момент с назначением очень формальный. Да, мы видим контакт руки и лица. Но эта рука не делает никакого действия: ни отмашки, ни удара.

И почему это произошло, тоже очень важно. Если бы Мендель не держал соперника, то и защитник «Динамо» не пытался бы эту руку перебросить через голову. Он смотрит на мяч и хочет идти к этому мячу. ВАР не мог вмешаться, потому что формально был контакт.

Но мне кажется, что никто не хочет видеть такие пенальти. Слишком легковесно, слишком мало для пенальти, так как нет действия рукой, просто есть контакт», – сказал экс-арбитр ФИФА.

«Динамо» споткнулось в Воронеже – из-за очень спорного пенальти 🤔

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20 комментариев
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Там гегемону нужно отрыв создавать…
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Ответ Spaten
Выложите видео то посмотреть что там было
Да ничего там не было. Если ставить такой пенальти, то надо было и на Тюкавине ставить...
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Когда кажется - креститься надо!)
Другое дело, что ты видишь и хочешь видеть, это разные вещи. Тут арбитр увидел то, что хотел видеть
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Не очень понял, что значит ВАР не мог вмешаться?
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Ответ igor.igorev
Кто такой Лапочкин что его мнение нужно публиковать? Пусть в пивняке мужикам по ушам ездит. ВАР поддержал решение арбитра.
Судья ФИФА, а вы, простите, кто?
+5
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+4
Классика! Заказной клоун ставит «левую» пенку, чтобы на одну команды стало меньше в борьбе газовиком за золото.
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Ответ Trueman
Не очень понял, что значит ВАР не мог вмешаться?
Протокол (правила) ВАР написан для манипуляций результатом.
Надеюсь, явление временное.
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Ответ Anton Ovi
Классика! Заказной клоун ставит «левую» пенку, чтобы на одну команды стало меньше в борьбе газовиком за золото.
Если одной левой пенки достаточно чтобы на одного борцуна за золото стало меньше - кому нужен такой претендент? Успокойтесь, вам еще долго ждать.
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+1
Выложите видео то посмотреть что там было
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Ответ ECB
Да ничего там не было. Если ставить такой пенальти, то надо было и на Тюкавине ставить...
100%!
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Ответ ECB
Да ничего там не было. Если ставить такой пенальти, то надо было и на Тюкавине ставить...
Зато такое же поставили в матче Локомотив-Крылья
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Ответ igor.igorev
Нарушение там было и за это пенальти.
В чем нарушение?
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