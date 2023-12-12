Ван Боммел о матче с «Барсой» после 2:4: «Не думаю, что это повлияет. Чувствую, что у «Антверпена» есть шанс. Хотим красиво закончить выступление в ЛЧ»

Теги Барселона Хави Марк ван Боммел Ла Лига высшая лига Бельгия Лига чемпионов УЕФА Антверпен Футбол

Марк ван Боммел считает, что «Антверпен» способен обыграть «Барселону».

Завтра «Антверпен» примет «Барселону» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Бельгийская команда проиграла все 5 предыдущих матчей и занимает последнее место в группе H.

– Согласны ли вы с тем, что «Барселона» находится в процессе становления после двух лет Хави во главе команды?

– Возможно, он прав, но я наблюдаю за этим со стороны. Я смотрел матч против «Жироны» – они начали очень хорошо. У них были возможности решить исход матча, но они не воспользовались ими. Я понимаю, что вы имеете в виду – игроки молоды и находятся в процессе развития, и в этом есть как плюсы, так и минусы.

– Как вы думаете, будет ли «Барселона» нервничать после матча с «Жироной»?

– Не думаю, что это повлияет. В первом туре они обыграли нас со счетом 5:0, перед этим обыграв «Бетис». Теперь они проиграли 2:4, и выиграть у них со счетом 4:2 было бы неплохо. Они были чемпионами в прошлом году, играя чуть хуже, но это ничего не значит.

– Чему вы научились в этой кампании Лиги чемпионов?

– Что на этом уровне все должно быть сделано правильно. Любая ошибка на этом уровне может дорого обойтись. Это случилось в матчах с «Шахтером» и «Порту». Здесь все намного быстрее, чем в Ла Лиге.

– Возможна ли победа над «Барсой»?

– Думаю, да. Дома мы сыграли хорошо. Если болельщики нам помогут, мы этого добьемся. Я чувствую, что у нас есть шанс. Мы хотим завершить выступление в Лиге чемпионов красиво, – сказал главный тренер «Антверпена».

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