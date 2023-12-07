«Зенит» готов отпустить Ренана в «Коринтианс» до начала нового сезона, бразильцы хотят сохранить защитника до конца 2024-го. Клубы ведут переговоры
«Зенит» и «Коринтианс» продолжают переговоры о трансфере Роберта Ренана.
Ранее стало известно, что бразильский клуб заинтересован в аренде 20-летнего защитника.
По информации Gazeta Esportiva, сине-бело-голубые готовы отпустить игрока в «Коринтианс» только до начала следующего сезона Мир РПЛ.
Бразильцев не устроил этот вариант, они сделали встречное предложение – клуб хочет сохранить Ренана до конца 2024 года.
Стороны еще ведут переговоры, и есть вероятность, что решение будет достигнуто в ближайшие дни.
Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.
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Ну или вообще попробовать его в полузащите заиграть.