«Зенит» готов отпустить Ренана в «Коринтианс» до начала нового сезона, бразильцы хотят сохранить защитника до конца 2024-го. Клубы ведут переговоры

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Зенит» и «Коринтианс» продолжают переговоры о трансфере Роберта Ренана.

Ранее стало известно, что бразильский клуб заинтересован в аренде 20-летнего защитника. 

По информации Gazeta Esportiva, сине-бело-голубые готовы отпустить игрока в «Коринтианс» только до начала следующего сезона Мир РПЛ.

Бразильцев не устроил этот вариант, они сделали встречное предложение – клуб хочет сохранить Ренана до конца 2024 года. 

Стороны еще ведут переговоры, и есть вероятность, что решение будет достигнуто в ближайшие дни. 

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит». Полную статистику воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.

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4 комментария
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Ренану нужна практика,парень с хорошими данными,видит поле,пасы с нужной силой,много пасов вперёд,скорость есть...Да и место под "зимнего" легионера надо освободить.
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Если и в аренду, то в европейский клуб. Что-то сомнения есть, что на родине он прокачает свои защитные скиллы.
Ну или вообще попробовать его в полузащите заиграть.
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