«Зенит» готов отпустить Ренана в «Коринтианс» до начала нового сезона, бразильцы хотят сохранить защитника до конца 2024-го. Клубы ведут переговоры

«Зенит» и «Коринтианс» продолжают переговоры о трансфере Роберта Ренана.

Ранее стало известно, что бразильский клуб заинтересован в аренде 20-летнего защитника.

По информации Gazeta Esportiva, сине-бело-голубые готовы отпустить игрока в « » только до начала следующего сезона Мир .

Бразильцев не устроил этот вариант, они сделали встречное предложение – клуб хочет сохранить до конца 2024 года.

Стороны еще ведут переговоры, и есть вероятность, что решение будет достигнуто в ближайшие дни.

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за « ». Полную статистику воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.

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