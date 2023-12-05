«Зенит» и «Коринтианс» близки к договоренности об аренде Ренана. Предложений из Европы нет

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

Защитник «Зенита» Роберт Ренан близок к возвращению в «Коринтианс».

Как сообщает журналист Педро Рамиро, клубы близки к договоренности об условиях перехода футболиста. У Ренана нет предложений из Европы. В «Коринтианс» он вернется на правах аренды. Переговоры продолжаются. Стороны оценивают ситуацию с оптимизмом.

UOL подтверждает информацию о том, что клубы ведут переговоры об аренде Ренана. Футболист, у которого в этом сезоне всего 8 матчей за «Зенит», положительно воспринимает возможное возвращение в «Коринтианс».

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за «Зенит».

Полную статистику 20-летнего воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.

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20 комментариев
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Ответ Тимур Таубаев
А какие надежды то были , игрок сборной , провалился в 2 матчах и больше шанса Семак не дал ему проявить себя..
В двух матчах???
Он с добрый десяток сыграл и привез почти во всех, так что все более, чем справедливо
+12
-1
+11
Скорее Алип в Европу уедет, а не Ренан)
+9
0
+9
Логично,зачем держать на лавке легионера.Надеюсь Ренан вернётся сильнее.
+4
-1
+3
Когда тебя из основы выместил казах)
+4
-1
+3
Ответ Тимур Таубаев
А какие надежды то были , игрок сборной , провалился в 2 матчах и больше шанса Семак не дал ему проявить себя..
Семак давал много шансов. Ренан провалил намного больше, чем две игры. Алип, который тоже как бы молодой ещё (всего 23) на данный момент сильнее.
+2
-1
+1
Ответ Ковид 07.10.52
Купили за 10 лямов - успех селекции , заработаем на перепродаже, отправили обратно и платят зарплату - опять успех. Вот такой он самый успешный клуб страны.
Вот такое оно, московское бестрофейное полыхание.
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Хотели же только выкуп…
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А какие надежды то были , игрок сборной , провалился в 2 матчах и больше шанса Семак не дал ему проявить себя..
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Игрока молодежной сборной Бразилии усадил на лавку Алип.
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Нужно было летом продавать в Монако, если интерес действительно был конкретным.
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А я бы попробовал Бобби где-нибудь впереди, на позиции условного Вендела. С дриблингом у юноши все в порядке, со скоростью тоже. Возможно, станет тем самым недостающим звеном в группе атаки. Роль центрального защитника с его данными и необдуманными решениями - не для него.
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Ответ Bartez1986
не, я понимаю, что трансферные неудачи бывают у всех, но питерские его тут так расписывали...а по факту Дуарте то не хуже. однако смеяться над ним - традиция
если этот бразил поедет по арендам, то так и закончит где-нибудь в 3-4 лиге какого-то штата, а потом у пивного ларька расскажет про контракт с газпромовской шайкой и интерес от Реала
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