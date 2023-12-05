«Зенит» и «Коринтианс» близки к договоренности об аренде Ренана. Предложений из Европы нет

Защитник «Зенита» Роберт Ренан близок к возвращению в «Коринтианс».

Как сообщает журналист Педро Рамиро, клубы близки к договоренности об условиях перехода футболиста. У Ренана нет предложений из Европы. В «Коринтианс» он вернется на правах аренды. Переговоры продолжаются. Стороны оценивают ситуацию с оптимизмом.

UOL подтверждает информацию о том, что клубы ведут переговоры об аренде Ренана. Футболист, у которого в этом сезоне всего 8 матчей за «Зенит», положительно воспринимает возможное возвращение в « ».

Ренан не выходил на поле с 31 октября. В этом сезоне у него 585 минут в 8 матчах за « ».

Полную статистику 20-летнего воспитанника «Коринтианс» можно найти здесь.

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