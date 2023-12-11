«Бешикташ» отстранил Онана, Байи, Абубакара, Геззаля и Розье после 1:3 от «Фенербахче» в дерби

«Бешикташ» отстранил пятерых футболистов после поражения в дерби.

Команда из Стамбула уступила «Фенербахче» в 15-м туре чемпионата Турции (1:3). Сегодня черно-белые объявили об отстранении пяти игроков основного состава.

«Пять игроков из нашей основной футбольной команды были исключены из состава. Генеральный координатор наших футбольных команд Самет Айбаба объявил, что , , , и были исключены из состава из-за их плохой игры и несовместимости внутри команды. Наша работа над новой структурой состава продолжается», – говорится в заявлении клуба.

После 15 проведенных туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Фенербахче» на 14 баллов.

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