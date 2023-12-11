«Бешикташ» отстранил Онана, Байи, Абубакара, Геззаля и Розье после 1:3 от «Фенербахче» в дерби
«Бешикташ» отстранил пятерых футболистов после поражения в дерби.
Команда из Стамбула уступила «Фенербахче» в 15-м туре чемпионата Турции (1:3). Сегодня черно-белые объявили об отстранении пяти игроков основного состава.
«Пять игроков из нашей основной футбольной команды были исключены из состава. Генеральный координатор наших футбольных команд Самет Айбаба объявил, что Венсан Абубакар, Валантен Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана были исключены из состава из-за их плохой игры и несовместимости внутри команды. Наша работа над новой структурой состава продолжается», – говорится в заявлении клуба.
После 15 проведенных туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Фенербахче» на 14 баллов.
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совпадение?
Онана на на на на на на на на
Уже трёх Онан знаю)
(Их семеро 🤭🤫)