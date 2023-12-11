«Бешикташ» отстранил Онана, Байи, Абубакара, Геззаля и Розье после 1:3 от «Фенербахче» в дерби

Теги Фенербахче Бешикташ высшая лига Турция Венсан Абубакар Рашид Геззаль Самет Айбаба Эрик Байи Валантен Розье Жан Онана Футбол

«Бешикташ» отстранил пятерых футболистов после поражения в дерби.

Команда из Стамбула уступила «Фенербахче» в 15-м туре чемпионата Турции (1:3). Сегодня черно-белые объявили об отстранении пяти игроков основного состава. 

«Пять игроков из нашей основной футбольной команды были исключены из состава. Генеральный координатор наших футбольных команд Самет Айбаба объявил, что Венсан Абубакар, Валантен Розье, Эрик Байи, Рашид Геззаль и Жан Онана были исключены из состава из-за их плохой игры и несовместимости внутри команды. Наша работа над новой структурой состава продолжается», – говорится в заявлении клуба. 

После 15 проведенных туров чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 26 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Фенербахче» на 14 баллов. 

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7 комментариев
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Ну хоть какого-то Онану убрали из состава
+6
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+6
расизмом попахивает)
+4
0
+4
и все африканцы
совпадение?
+3
0
+3
Вот это в клубе установлены стандарты называется, а не те что Тен Хаг установил в МЮ, когда "депутат" может сыграть плохо, а после поражения в дерби пойти в ночной клуб и ничего ему за это не будет, если извинился перед тренером (
+1
0
+1
Потенциальные новички рпл)
0
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Онана на на на на на
Онана на на на на на на на на
Уже трёх Онан знаю)
(Их семеро 🤭🤫)
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После 0-5 от Брюгге нужно было всех разгонять.
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