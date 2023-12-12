Рибальта сомневается в предложении «Спартака» из-за отсутствия конкретных условий работы. У экс-директора «Зенита» есть варианты в Европе (Sport24)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Хавьер Рибальта Футбол

Хавьер Рибальта сомневается насчет работы в «Спартаке».

По данным Sport24, в данный момент Рибальта не является основным кандидатом на пост спортивного директора «Спартака». Экс-директор «Зенита» получил несколько других предложений из Европы. При этом «Спартак» не представил конкретных условий работы.

Также известно, что «Спартак» рассматривает кандидатуру шеф-скаута «Бенфики» Томаша Амарала и Нико Родригеса, ранее работавшего в «Гранаде». Сообщалось, что красно-белые намерены решить вопрос с новым спортивным директором до конца года.

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17 комментариев
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Ответ Андерлехт Брюггевич
не хочет человек рисковать репутацией)
Поэтому покинул зенит?
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Если нет неких "конкретных условий работы", то зачем прилетать? Все эти вопросы можно решить по видеосвязи. Очередной вброс ради вброса
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Ответ Spartakus1984
Что такое конкретные условия работы ?
Конкретные условия работы это полностью определять трансферную политику клуба. В Зените это не всегда него получалось, у Миллера и Медведева слишком большое влияние. Тем не менее при непосредственном участии Рибальты в Зенит пришли такие мастера как Малком, Барриос, Сантос, Вендел и Ловрен.
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Если бы сомневался, не прилетел. Значит залупил ценник, что КБ его послали с такими запросами и предложили свои, а он взял время на раздумье, если в Европе ничего не подвернется более достойного…
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Ответ Андерлехт Брюггевич
не хочет человек рисковать репутацией)
аххаахх в точку
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Ответ Chernoy
Федун ушёл, а дело живет. - Приглашаем вас на место спортдира. - Класс, какие задачи и круг моих обязанностей? - хз, ну там-сям, тудыма-сюдыма… как то так в общем. Согласны?
Ты думаешь человек полетел бы в Москву без конкретного предложения?!
Если да, то ты явно далек от этого.
Рибалты вполне себе может не быть в Спартаке, но точно не по той причине, что не существовало конкретного предложения.
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