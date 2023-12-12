Рибальта сомневается в предложении «Спартака» из-за отсутствия конкретных условий работы. У экс-директора «Зенита» есть варианты в Европе (Sport24)
Хавьер Рибальта сомневается насчет работы в «Спартаке».
По данным Sport24, в данный момент Рибальта не является основным кандидатом на пост спортивного директора «Спартака». Экс-директор «Зенита» получил несколько других предложений из Европы. При этом «Спартак» не представил конкретных условий работы.
Также известно, что «Спартак» рассматривает кандидатуру шеф-скаута «Бенфики» Томаша Амарала и Нико Родригеса, ранее работавшего в «Гранаде». Сообщалось, что красно-белые намерены решить вопрос с новым спортивным директором до конца года.
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Если да, то ты явно далек от этого.
Рибалты вполне себе может не быть в Спартаке, но точно не по той причине, что не существовало конкретного предложения.