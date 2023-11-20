Руслан Нигматуллин о голе Лоськова в ретроматче: «История повторилась спустя 21 год, это печально»
Руслан Нигматуллин подвел итоги ретроматча с участием ЦСКА и «Локомотива» (0:1).
Автором гола стал экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Лоськов.
— Блин, говорю Лоськову: «Опять ты». Ну как же так? История повторилась спустя 21 год, это печально.
— О чем это говорит? Что история циклична?
— Это было максимально странно, потому что я провел в ЦСКА всего лишь полгода. При всем уважении к моему выступлению в этом клубе, но я все‑таки не армеец в душе (смеется).
Но это не значит, что я играл как‑то неполноценно, я максимально хотел сыграть на ноль, но не получилось, — сказал бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива».
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