Руслан Нигматуллин о голе Лоськова в ретроматче: «История повторилась спустя 21 год, это печально»

Теги ЦСКА Локомотив Дмитрий Лоськов премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин ретро Футбол

Руслан Нигматуллин подвел итоги ретроматча с участием ЦСКА и «Локомотива» (0:1).

Автором гола стал экс-хавбек железнодорожников Дмитрий Лоськов.

— Блин, говорю Лоськову: «Опять ты». Ну как же так? История повторилась спустя 21 год, это печально.

— О чем это говорит? Что история циклична?

— Это было максимально странно, потому что я провел в ЦСКА всего лишь полгода. При всем уважении к моему выступлению в этом клубе, но я все‑таки не армеец в душе (смеется).

Но это не значит, что я играл как‑то неполноценно, я максимально хотел сыграть на ноль, но не получилось, — сказал бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива».

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