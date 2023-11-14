Нигматуллин о «Спартаке»: «Остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Нужны кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять тренера»

Руслан Нигматуллин считает провальным выступление «Спартака» в 1-м круге в Мир РПЛ.

После 15 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.

«Для « » остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице.

«Спартак» еще может попасть в топ-3 по итогам сезона. Но для этого нужны какие-то решительные действия, кардинальные изменения.

Возможно, стоит поменять главного тренера. Об этом уже не один раз говорилось. Команде нужен положительный стабильный результат. Абаскаль его пока что дать никак не может», — сказал бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива».

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