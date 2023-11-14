Нигматуллин о «Спартаке»: «Остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Нужны кардинальные изменения. Возможно, стоит поменять тренера»

Теги Спартак премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Гильермо Абаскаль Футбол

Руслан Нигматуллин считает провальным выступление «Спартака» в 1-м круге в Мир РПЛ.

После 15 туров красно-белые занимают в таблице 6-е место.

«Для «Спартака» остаться вне топ-5 после первого круга — провал! Все болельщики, руководство и специалисты явно хотели бы видеть команду на другом месте в турнирной таблице.

«Спартак» еще может попасть в топ-3 по итогам сезона. Но для этого нужны какие-то решительные действия, кардинальные изменения.

Возможно, стоит поменять главного тренера. Об этом уже не один раз говорилось. Команде нужен положительный стабильный результат. Абаскаль его пока что дать никак не может», — сказал бывший вратарь ЦСКА и «Локомотива».

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8 комментариев

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Алексей Алекс
еще один
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Пользователь Huawei
Они, походу, у кого-то на довольствие.
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suka1989
Отстаньте от рыжего , дайте ему спокойно поработать ! Каждый считает необходимым высказать свое никчемное мнение
+2
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Удар Кержакова
Ответ Orik298
А чем в нынешнее время существенно отличается шестое место от пятого??? Неужели в еврокубки не попадут?!
а смысл тогда было на 20 млн $ закупаться если нет смысла от места в турнирной таблице?
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Orik298
А чем в нынешнее время существенно отличается шестое место от пятого??? Неужели в еврокубки не попадут?!
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Пользователь Имени
А тренера в Локомотиве менять не надо? В Спартаке Нигматуллин скорее числился, играл как раз за Локо, но о Галактионове ни слова, хотя клуб в таблице сразу за Спартаком
"Мостовомания" какая-то
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Леонид Матросов
Кто этого американского музыканта спрашивает?
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Удар Кержакова
Ответ suka1989
Отстаньте от рыжего , дайте ему спокойно поработать ! Каждый считает необходимым высказать свое никчемное мнение
и ты в том числе 😅
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