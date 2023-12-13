«Спартак» и Газизов готовы пойти на мировое соглашение по делу о взыскании 92 млн рублей с бывшего гендиректора

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Шамиль Газизов Матч ТВ Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Спартак» и Шамиль Газизов готовы пойти на мировое соглашение.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В начале года суд обязал Газизова выплатить «Спартаку» 92 млн рублей, но специалист оспорил это решение. Очередное рассмотрение дела запланировано на 14 декабря.

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова заявила о готовности клуба решить спор в досудебном порядке.

– Ждем звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба, если он готов к переговорам. Контакты у него есть, пусть позвонит сам или свяжутся его юристы.

Вчера с его представителями плодотворно поговорили, обсуждали условия мирового соглашения. Нами все было озвучено, жду от них ответа. Клуб действительно не готов тратить время в судах, готов заниматься только спортом. Этот спор затянулся, пора достигнуть соглашений, о чем я говорила с самого начала конфликта.

– Это будет ничья? Или победителем все же окажется одна из сторон?

– Это ничья.

– Каждый расходится, не получив никаких финансовых выгод?

– Я не буду обсуждать условия соглашения. Пока это только разговоры, которые перешли в какую‑то конкретику. И если мы успеем договориться сейчас, то в четверг судебного процесса не будет. Нам бы не хотелось взыскивать с него денежные средства, но если мы получим судебное решение, то отступать не будем.

– Вам как юристу такое развитие лучше, чем решение суда?

– Скажу так: сама ситуация, которая возникла, для клуба несвойственна. Я изначально говорила, что «Спартак» готов к переговорам, готов выйти из спора и заниматься только футболом. Новое руководство «Спартака» тоже придерживается этой линии. Клубу есть чем заниматься на футбольном поле, чем тратить время на суды.

– К Леониду Федуну претензии на 400 с лишним миллионов рублей сохраняются?

– Да, спор находится в процессе. Насколько понимаю, пока вопрос о том, что стороны договорятся, не стоит, – сказала Завьялова.

Газизов, в свою очередь, также не возражает против мирового соглашения со «Спартаком».

«Мы всегда готовы к переговорам, к медиации и к досудебному решению. Приветствую решение «Спартака». Я только за! Мы никак не можем перевести это в нормальную договорную плоскость. Это можно быстро сделать.

Мое желание в этом есть. Сейчас надеюсь, если это все вышло в такую плоскость, мы придем к решению», – сказал бывший гендиректор красно-белых «Спорт-Экспрессу».

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8 комментариев
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Ответ Pok_Toholo
Ага, значит рыльце в пушку, в прямом и переносном, раз побежали договариваться. Ранее ведь совсем другая риторика у юриста была
Так это же Газизов должен, а не Спартак ему.
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вот проныра, измотал! дешевле от него откупиться, чем в судах зарешать
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Ага, значит рыльце в пушку, в прямом и переносном, раз побежали договариваться. Ранее ведь совсем другая риторика у юриста была
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Упорный мужик.
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Газизов 90 лямов уже получил от Спартака. Естественно, в его интересах пойти на мировую и не возвращать деньги или вернуть только их часть. Сам же он от иска к Федуну на 400млн отказываться не намерен. Хитрозадый какой, проработал менее полугода, а денег хочет на всю оставшуюся жизнь.
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появилась четкая линия разграничения: Спартак отдельно - Федун отдельно. Пожалуй и ожидаемо.
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