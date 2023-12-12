Газизов о работе в «Спартаке»: «Тогда я боролся за чемпионство. Шикарное время, вспоминаю с теплотой»

Шамиль Газизов с теплотой вспоминает период работы в «Спартаке».

Газизов занимал пост гендиректора « » с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он работает в махачкалинском « ».

Ранее суд отклонил иск к «Спартаку» на 360 миллионов рублей.

«Надо заканчивать все эти дела уже. Я же сказал, что у каждого на сегодняшний день новые страницы. Надо двигаться дальше, а не жить прошлым.

Время, проведенное в «Спартаке», считаю шикарным. С теплотой это вспоминаю. Спасибо «Спартаку» за это время. Тогда я боролся за чемпионство и всегда буду это помнить», – сказал Газизов.

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