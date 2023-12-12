Газизов о работе в «Спартаке»: «Тогда я боролся за чемпионство. Шикарное время, вспоминаю с теплотой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Первая лига Шамиль Газизов Спорт-Экспресс Динамо Махачкала Футбол

Шамиль Газизов с теплотой вспоминает период работы в «Спартаке».

Газизов занимал пост гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. Сейчас он работает в махачкалинском «Динамо».

Ранее суд отклонил иск Газизова к «Спартаку» на 360 миллионов рублей.

«Надо заканчивать все эти дела уже. Я же сказал, что у каждого на сегодняшний день новые страницы. Надо двигаться дальше, а не жить прошлым.

Время, проведенное в «Спартаке», считаю шикарным. С теплотой это вспоминаю. Спасибо «Спартаку» за это время. Тогда я боролся за чемпионство и всегда буду это помнить», – сказал Газизов.

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10 комментариев
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"Тогда я боролся за чемпионство..."

Мужик на телеге въезжает в село:
— Люди! Я уголь привёз!!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
— Ага, ТЫ привёз...
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Его борьба...
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Спартак в поисках директора - Газизов решил напомнить о себе.
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Перчатки раскидал, а мы до сих пор собрать не можем.
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Купить Кокорина и бороться за чемпионство каждый сможет, а вот чего Газизов стоит без Сани это большой вопрос.
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Какая теплота, его же на деньги кинули😮‍💨😮‍💨😮‍💨. Около 100 млн. ₽, если не ошибаюсь.
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Многие болельщики других клубов тоже вспоминают эту мыльную оперу с теплотой )) Перчатки, суды, вечный цирк...
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Ответ Ебздрогыч
Его борьба...
И его оборона
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