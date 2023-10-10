Газизов об отклонении иска к «Спартаку» на 360 млн рублей: «Буду двигаться дальше в правовом поле. Мне тоже это надоедает, но что делать?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Шамиль Газизов Чемпионат.com деньги Футбол

Шамиль Газизов высказался о судебном процессе со «Спартаком».

Ранее Басманный суд Москвы отклонил 7-й иск Газизова к «Спартаку». Он намеревался взыскать с красно-белых 359,9 млн рублей, мотивируя это ссылкой на статью 279 Трудового кодекса РФ «Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора».

«Мои интересы ведет юридическая компания. Во многих юридических коллизиях я сам не знаю, поэтому лучше к ним обращаться.

Что касается меня, то я буду двигаться дальше в правовом поле. Речь идет о любом варианте: договориться, решение суда – какая разница? Пора заканчивать с этим. Мне тоже все это надоедает, но что делать? Деваться мне некуда.

Расстраивает ли решение суда? Это первая инстанция, поэтому большой роли не играет. Это позиция суда: сегодня она такая, завтра – другая. У меня и юристов есть свое видение, а у юристов другой стороны – свое видение. В любом случае все придет к определенному завершению этого вопроса», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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5 комментариев

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Антон Патракеев
Красиво высасывают Газизова юристы по безосновательныму иску
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Антимосковский
жаль, что юристы прикрыли рвача федуна, газизов мошенник, но разве он виноват, что лох столь охотно оторвал ему такой большой кусок?)
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Lunatic Insane
надоедает, но что делать, бабок-то хочется срубить, раз шансы есть, надо их использовать
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