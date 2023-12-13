Николя Саркози: «Реал» – крупнейший клуб мира, но Мбаппе остался в «ПСЖ». Почему? Не имеет значения. Важно лишь то, что он остался»

Николя Саркози заявил, что не влиял на решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Летом прошлого года Мбаппе мог бесплатно уйти из « » в связи с истечением срока контракта, основным претендентом на него был «Реал». Однако форвард предпочел продлить соглашение с французским клубом.

– Знаете, я ходил на «Парк де Пренс» с 15 лет. И даже когда я стал президентом Франции, я ходил на игры. У меня были довольно распространенные увлечения, я любил то, что любят все. Я был ребенком, который мечтал однажды познакомиться со знаменитостями.

Я не пресс-атташе , но я знаю его, и он мне нравится. Мне нравится « », я часто смотрю их матчи. Хорошо знаком с Флорентино Пересом и очень его уважаю. Но Мбаппе остался в Париже. Почему? Это не имеет значения. Важно лишь то, что он остался.

– Вы убеждали Мбаппе остаться в «ПСЖ»?

– Нет! Нет! Нет, нет, нет. Я не играл никакой роли в этом, но был счастлив, что он остался. Я был счастлив, потому что «Реал» – это крупнейший клуб мира и образец, – сказал бывший президент Франции.

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