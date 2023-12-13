Николя Саркози: «Реал» – крупнейший клуб мира, но Мбаппе остался в «ПСЖ». Почему? Не имеет значения. Важно лишь то, что он остался»
Николя Саркози заявил, что не влиял на решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».
Летом прошлого года Мбаппе мог бесплатно уйти из «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, основным претендентом на него был «Реал». Однако форвард предпочел продлить соглашение с французским клубом.
– Знаете, я ходил на «Парк де Пренс» с 15 лет. И даже когда я стал президентом Франции, я ходил на игры. У меня были довольно распространенные увлечения, я любил то, что любят все. Я был ребенком, который мечтал однажды познакомиться со знаменитостями.
Я не пресс-атташе Килиана, но я знаю его, и он мне нравится. Мне нравится «Реал», я часто смотрю их матчи. Хорошо знаком с Флорентино Пересом и очень его уважаю. Но Мбаппе остался в Париже. Почему? Это не имеет значения. Важно лишь то, что он остался.
– Вы убеждали Мбаппе остаться в «ПСЖ»?
– Нет! Нет! Нет, нет, нет. Я не играл никакой роли в этом, но был счастлив, что он остался. Я был счастлив, потому что «Реал» – это крупнейший клуб мира и образец, – сказал бывший президент Франции.
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И шейхи такие - ок, подарим Месси.
Кстати, а чего они ему ЗМ не подарили, а Месси подарили? ЗМ-то у Мбаппе нет, а он очень хочет. И Неймар хотел.
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