Николя Саркози: «Реал» – крупнейший клуб мира, но Мбаппе остался в «ПСЖ». Почему? Не имеет значения. Важно лишь то, что он остался»

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Николя Саркози Политика Килиан Мбаппе Футбол

Николя Саркози заявил, что не влиял на решение Килиана Мбаппе остаться в «ПСЖ».

Летом прошлого года Мбаппе мог бесплатно уйти из «ПСЖ» в связи с истечением срока контракта, основным претендентом на него был «Реал». Однако форвард предпочел продлить соглашение с французским клубом.

– Знаете, я ходил на «Парк де Пренс» с 15 лет. И даже когда я стал президентом Франции, я ходил на игры. У меня были довольно распространенные увлечения, я любил то, что любят все. Я был ребенком, который мечтал однажды познакомиться со знаменитостями.

Я не пресс-атташе Килиана, но я знаю его, и он мне нравится. Мне нравится «Реал», я часто смотрю их матчи. Хорошо знаком с Флорентино Пересом и очень его уважаю. Но Мбаппе остался в Париже. Почему? Это не имеет значения. Важно лишь то, что он остался.

– Вы убеждали Мбаппе остаться в «ПСЖ»?

– Нет! Нет! Нет, нет, нет. Я не играл никакой роли в этом, но был счастлив, что он остался. Я был счастлив, потому что «Реал» – это крупнейший клуб мира и образец, – сказал бывший президент Франции.

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28 комментариев
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Потому что его Макрон заколебал звонками
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Ответ Universal1000
Вилка вариантов пока хреновая у пацана. С одной стороны ПСЖ это чемп Франции, где можно только скучать и деградировать со временем, откуда нереально выиграть ЛЧ и сложно выйти на ЗМ. Но мадрид...это еще хуже. Это уже будет попадать под небезызвесную категорию "зашквар". Самое последнее дело, самое дно. Хехе. Так что логично, что черепахен отсиживается в Париже. Думаю ждет когда раскрутится Ньюкасл или когда его захочет к себе Пеп. А весь мир хохочет тем временем с "в наш риал 29 раз не зовут".
Наверное Джуд Беллингем тоже попал в категорию "зашквар", что теперь крутится везде на первом плане, затмив собой и черепаху и норвежца. или это просто Перес всё купил?
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Что ж если такая любовь у Мбаппе и ПСЖ на ментальном уровне не подписан до сих пор новый долгосрочный контракт? А все потому что, как оказалось, за деньги всё не купишь.
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+2
Ответ Universal1000
Вилка вариантов пока хреновая у пацана. С одной стороны ПСЖ это чемп Франции, где можно только скучать и деградировать со временем, откуда нереально выиграть ЛЧ и сложно выйти на ЗМ. Но мадрид...это еще хуже. Это уже будет попадать под небезызвесную категорию "зашквар". Самое последнее дело, самое дно. Хехе. Так что логично, что черепахен отсиживается в Париже. Думаю ждет когда раскрутится Ньюкасл или когда его захочет к себе Пеп. А весь мир хохочет тем временем с "в наш риал 29 раз не зовут".
Зашквар только потому что Вы болеете за Барселону? Забавны Ваши рассуждения. Мадрид - Один из самых, если не самый великий клуб и принимаете Вы это или нет, от этого его величие меньше уж точно не станет. Но понимаю почему Вы так позиционируете себя, боитесь, что Килиан приедет в Мадрид)
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Ответ sbtqg59825
Зачем ему ждать условный Ньюкасл, если можно перейти в тот же Ливерпуль? Будет первым парнем на деревне, в одной из сильнейших команд АПЛ А вот в Сити будет тяжело держать двух суперталантов, да и подносчиком снарядов для Холланда он наврядли хочет быть
Деньги.
В Ливерпуле мало платят денег.
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Ответ Ебздрогыч
Потому что его Макрон заколебал звонками
Но некоторые персонажи на спортс продолжат убеждать самих себя, что европейские политики не используют спортсменов для влияния на имидж страны🤣
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Ответ scaryclown/
Энрике>>Анчелотти ПСЖ>>Реал а ЛЧ и ЗМ можно выиграть и дома.
Верно, Месси с подаренным арабами кубком ЧМ подтверждает.
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Ответ songbilong
а Мбаппе и не надо, он давно чемпион мира
Ну да, он так и сказал шейхам, когда подписывал контракт - мне не надо, у меня уже есть.
И шейхи такие - ок, подарим Месси.
Кстати, а чего они ему ЗМ не подарили, а Месси подарили? ЗМ-то у Мбаппе нет, а он очень хочет. И Неймар хотел.
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Ответ Beni Muss
Верно, Месси с подаренным арабами кубком ЧМ подтверждает.
А вот Неймар не подтверждает. Ему не подарили почему-то. И Мбаппе не подарили.
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Ответ Universal1000
Вилка вариантов пока хреновая у пацана. С одной стороны ПСЖ это чемп Франции, где можно только скучать и деградировать со временем, откуда нереально выиграть ЛЧ и сложно выйти на ЗМ. Но мадрид...это еще хуже. Это уже будет попадать под небезызвесную категорию "зашквар". Самое последнее дело, самое дно. Хехе. Так что логично, что черепахен отсиживается в Париже. Думаю ждет когда раскрутится Ньюкасл или когда его захочет к себе Пеп. А весь мир хохочет тем временем с "в наш риал 29 раз не зовут".
Зачем ему ждать условный Ньюкасл, если можно перейти в тот же Ливерпуль?
Будет первым парнем на деревне, в одной из сильнейших команд АПЛ
А вот в Сити будет тяжело держать двух суперталантов, да и подносчиком снарядов для Холланда он наврядли хочет быть
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Ответ Universal1000
Не знаю кого там затмил бриташка, впервые это слышу, но да, ты прав - "за-шква-р".
"Зашквар" - это клуб🤡, вроде тебя, где вы верите в тот бред который выстилаете под постами про Мадридский Реал.
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Ответ songbilong
не глупи
Я просто вопросы задал. А у тебя, похоже, нет ответа. Как и ожидалось.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Ну да, он так и сказал шейхам, когда подписывал контракт - мне не надо, у меня уже есть. И шейхи такие - ок, подарим Месси. Кстати, а чего они ему ЗМ не подарили, а Месси подарили? ЗМ-то у Мбаппе нет, а он очень хочет. И Неймар хотел.
не глупи
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Ответ Антон Киселёв
Но некоторые персонажи на спортс продолжат убеждать самих себя, что европейские политики не используют спортсменов для влияния на имидж страны🤣
Влияние на имидж страны, Макрон этим ради себя любимого старался, фанаты футбола тоже избиратели, а ещё они любят громить Париж по поводу и без)
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Потому что ПСЖ мешок
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Да патамушта президент Франции на коленях умалял черепаха остаться в в клубе!
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Пора всем ООН уговаривать Мбаппе продлить еще на пару сезонов. А потом и межгалактическую конференцию собрать. Саркози, кстати, вполне мог бы её и возглавить.
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прикольно будет если он летом перейдет в Реал)
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