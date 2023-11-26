Степашин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Если уходить, то чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?»

Сергей Степашин скептически оценил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захарян летом перешел в испанский клуб из «Динамо». У россиянина нет результативных действий в 10 матчах за «Сосьедад», он сыграл 287 минут.

«Это он сам решил [уехать], точнее его семья, родители.

Я рад, что Костя [ ] продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?» – сказал член попечительского совета « ».

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