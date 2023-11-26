Степашин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Если уходить, то чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?»
Сергей Степашин скептически оценил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Захарян летом перешел в испанский клуб из «Динамо». У россиянина нет результативных действий в 10 матчах за «Сосьедад», он сыграл 287 минут.
«Это он сам решил [уехать], точнее его семья, родители.
Я рад, что Костя [Тюкавин] продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?» – сказал член попечительского совета «Динамо».
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Захарян молодой мальчик, пусть учится и работает, всё у него получится, наиграется вволю.
Отсюда и проблемы многих наших паспортистов и функционерам которые им платят оверпрайс по мировым меркам: первые считают себя полубогами с такими зарплатами, а вторые удивляются почему наши уезжают и попадают в запас.
Альгуасиль отзывается о нëм очень положительно.
Степашин пусть отдыхает в тишине((
Понятно, что лучше играть, чем сидеть на скамейке. Но где и кому гарантировано место на поле при переходе? Даже если тренер что-то там обещает - тренер может смениться или ты сам можешь не потянуть (как Верон в МЮ). И что теперь, никому никогда никуда не переходить, раз гарантий нет?
Но парень сделал выбор, удачи ему.
Даже 15 минут игры в Лиге Чемпионов стоят всех игр в РПЛ.
Дегенераты