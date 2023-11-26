Степашин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Если уходить, то чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?»

Теги премьер-лига Россия Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Сергей Степашин Р-Спорт Арсен Захарян Константин Тюкавин Футбол

Сергей Степашин скептически оценил переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Захарян летом перешел в испанский клуб из «Динамо». У россиянина нет результативных действий в 10 матчах за «Сосьедад», он сыграл 287 минут.

«Это он сам решил [уехать], точнее его семья, родители.

Я рад, что Костя [Тюкавин] продлил контракт до 2028 года. Если уходить, то «на ногах» и чтобы играть, а не сидеть на скамейке, правильно?» – сказал член попечительского совета «Динамо».

74 минуты – рекорд Захаряна в «Сосьедаде». Отдал предголевой пас

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

55 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rio de Janeiro
А ведь Степашка в первой половине 1999 был фаворитом на роль приемника Бори, а сейчас комментит футбольные новости
+75
-6
+69
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
al
опять нам навязывают, что надо "всё и сразу".
Захарян молодой мальчик, пусть учится и работает, всё у него получится, наиграется вволю.
+44
-6
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Если не ёрничать, то это объективно. Даже, когда иностранцы проигравшие в топах, возвращаются обратно после РПЛ, то им нужен достаточно серьёзный период для адаптации. Такая вот у нас Лига. Другое дело, что Захарян и тут был не на пике перед переездом. Главное, работать, должен подтянуться 💪
+29
-4
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Такой бред
+20
-8
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Здесь чтобы ответить надо вспомнить фразу Басилашвили из Вокзал для двоих: Это я для ресторана выдающийся пианист,а для сцены я увы никто. Поэтому немудрено что игрочишка из заштатного клуба рпл,в топливе сидит на лавке,ибо видимо тренерский штаб уже оценил,что он не выигрывает конкуренцию у тех что есть в обойме. ,что немудрено,ибо нет в России сейчас игроков уровня клубов первой пятерки топ лиг
"Игрочишка из заштатного клуба", как вы его именуете, входил в топ самых перспективных по мнению ряда ведущих европейских изданий - в Сосьедаде наверное тоже не идиоты, чтобы благотворительностью заниматься.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
А вообще забавно сюрреализм получается: один из тех кто отвечает за гиперзарплаты паспортистам, по сути прямым текстом говорит "не, ну раз наши ребята неконкурентоспособны, то пусть лучше тогда здесь остаются и никуда не уезжают, а за то что они неконкурентоспособны по мировым меркам, мы будем платить им больше чем по мировым меркам за их уровень игры"........это ж просто гениально 🤣
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Здесь чтобы ответить надо вспомнить фразу Басилашвили из Вокзал для двоих: Это я для ресторана выдающийся пианист,а для сцены я увы никто. Поэтому немудрено что игрочишка из заштатного клуба рпл,в топливе сидит на лавке,ибо видимо тренерский штаб уже оценил,что он не выигрывает конкуренцию у тех что есть в обойме. ,что немудрено,ибо нет в России сейчас игроков уровня клубов первой пятерки топ лиг
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
С одной стороны логично, а с другой стороны: Захарян в статусе суперзвезды переходил что ли, чтобы его было моветоном держать в запасе?

Отсюда и проблемы многих наших паспортистов и функционерам которые им платят оверпрайс по мировым меркам: первые считают себя полубогами с такими зарплатами, а вторые удивляются почему наши уезжают и попадают в запас.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пикачу82
Надо было в клуб попроще идти, реально просто Захарян не дотягивает до игроков основы Сосьедада
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Чернецов
В последней ( победной) игре Заха привëл 70+ минут. Исполнял все стандарты ( один закончился голом) .
Альгуасиль отзывается о нëм очень положительно.
Степашин пусть отдыхает в тишине((
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Forte Live
Ответ adeptik
Либшизе бесполезно это всё объяснять. У них как у фашистов - либо правильные люди, либо нет. Потом они же будут в этих же каментах уничтожать Заху, что у него не получилось. А факт лишь в том, что он пошел слишком в сильную команду, где на его позиции топы, и в том что он даже в РПЛ не был решалой. Да, техничный, да, что то есть, но тот же Кривцов из Краснодара на голову сильнее его, потому что пахарь и атлет.
Человек сделал выбор. Дальше уже время покажет. Тот же вариант с Челси и силовой британский футбол давался бы ещё сложнее. А по Кривцову - нужно давать высокий уровень стабильно. Даже 1 год - не показатель.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Буриков Василий
Ответ Rio de Janeiro
А ведь Степашка в первой половине 1999 был фаворитом на роль приемника Бори, а сейчас комментит футбольные новости
знаменитое "Не так сели" 😃
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кенигсбергер
Банальность уровня "лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным".
Понятно, что лучше играть, чем сидеть на скамейке. Но где и кому гарантировано место на поле при переходе? Даже если тренер что-то там обещает - тренер может смениться или ты сам можешь не потянуть (как Верон в МЮ). И что теперь, никому никогда никуда не переходить, раз гарантий нет?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Столбов
Если деградировать, то сидеть на огромной зарплате в России
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laukkanen
Ответ fhneh
Фаворит скорее Немцов был. Так что про Степашина «спасибо, что живой»
Немцов после того как в 1997-1998 "обкакался", уже был "сбитым летчиком" во власти
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dinamik1
Степашка на то и степашка что бы такое нести.А Захарян еще молодой адаптируется и все будет нормуль.Я и раньше писал что для начала надо идти в клуб по проще но так уж сложилось.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dolard
Захарян - это будущее. А Степашин - прошлое. Вот и всё.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Chernoy
Ответ Себастьян Перейра негоциант
Здесь чтобы ответить надо вспомнить фразу Басилашвили из Вокзал для двоих: Это я для ресторана выдающийся пианист,а для сцены я увы никто. Поэтому немудрено что игрочишка из заштатного клуба рпл,в топливе сидит на лавке,ибо видимо тренерский штаб уже оценил,что он не выигрывает конкуренцию у тех что есть в обойме. ,что немудрено,ибо нет в России сейчас игроков уровня клубов первой пятерки топ лиг
Обычно в Европе так и работают. Платят бабло за игроков, а потом уже оценивают.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Patriarkh Kirill
Ответ Rio de Janeiro
А ведь Степашка в первой половине 1999 был фаворитом на роль приемника Бори, а сейчас комментит футбольные новости
Степашин первый зам (с)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
El Mark
Пока "народ" будет читать и слушать мнение каких то незнакомых им тел, в виде депутатов и прочих политиков, которых этот "народ" и содержит - то и будет дальше и продолжаться бессмысленные дискуссии, длиной в сотни комментариев
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adeptik
Ответ fhneh
Фаворит скорее Немцов был. Так что про Степашина «спасибо, что живой»
Какая нелепая чушь
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей
Именно так. Аршавин, Головин, Кузяев ехали в старт, Жирков, Миранчук и Захарян "под основу" или в ротацию. Разница на лицо. Если клуб-покупатель говорит про большой талант и будущее, будь готов сидеть на лавке или гонять по арендам в е6енях.
Но парень сделал выбор, удачи ему.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigo_Volchara93
Тюкавин так и останется на всю жизнь в РПЛ, а Захарян полет звездой мировой не станет, но в чемпионатах топ-5 поиграет, почувствует футбол, увидит полные стадионы, футбольную культуру
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
waleri
Кормовую базу это вообще не волнует. Главное сделку провернуть и получить свой %., как ушлые риэлторы. Бизнес, ничего личного.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усатый КозлоБык ©
Степашка – 🤡
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Ответ justbored
Вот обновляемый топ газеты Гардиан, например "Zakharyan is an elegant, two-footed, versatile central midfielder who intercepts, wins second balls, moves with intelligence, creates and scores, and his ability to read the game has helped him stand out from a young age." https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2020/oct/08/next-generation-2020-60-of-the-best-young-talents-in-world-football
Это ещё одно подтверждение моих слов. Британской прессе видимо виднее чем испанскому тренеру. Но Сосьедад видимо не ориентируется на прессу... уже...ибо наша пресса тоже пела дифирамбы ,видимо чтобы набить цену,но в любом случае факт остаётся фактом: этот ,по мнению прессы,супертоп,не попадает в состав,не самого топового клуба,и видимо не без оснований. И вот этот факт значит намного больше анализов печатных изданий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kdmi1986
не правильно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Себастьян Перейра негоциант
Ответ justbored
"Игрочишка из заштатного клуба", как вы его именуете, входил в топ самых перспективных по мнению ряда ведущих европейских изданий - в Сосьедаде наверное тоже не идиоты, чтобы благотворительностью заниматься.
А по каким критериям оценивали эти ведущие издания? Видимо все таки есть разница когда оценку дают тренерские штабы,и когда издания,ибо издания своими деньгами не рискуют. За теми кто реально перспективный идёт охота,их сразу выкупают и они сразу играют,если игрок нужен здесь и сейчас,и ясилтно сомневаюсь что в испанских академиях мало подобных перспективных. Захарян не был топигпоком в РПЛ,а был именно просто перспективным,поэтому не могу согласится с высказыванием по поводу дураков в Сосьедаде,особенно если принять во внимание цену за которую они купили эту перспективу,думаю в бразильских или аргентинских фавеллах,можно было на перспективу взять что то подобное за лям.Да и какие перспективы у игрока на лавке?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
Ответ Gleb
Да, молчанием
Разве молчанием? Вроде по голосамони побеждали
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
justbored
Ответ Игорь Чернецов
В последней ( победной) игре Заха привëл 70+ минут. Исполнял все стандарты ( один закончился голом) . Альгуасиль отзывается о нëм очень положительно. Степашин пусть отдыхает в тишине((
Ну немножко некорректно получилось, да. Сквозит обида. Но надо ещё знать как звучал вопрос журналиста. Мог, например, как: "А это правда, что вы выжили Захаряна из Динамо?"
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Меган Лайф
Ответ Gleb
Комментарий скрыт
Это ведь тот же нарож, который выбрал горбачева и ельцина (последнего многократно)?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Олег
Степашин не правильно!
Даже 15 минут игры в Лиге Чемпионов стоят всех игр в РПЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владислав Булгаков
Теперь понятно откуда у нас такие зп паспортистам)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Блажес
То, что топовый игрок, по меркам РФ лиги, не проходит в основу не топового клуба, по меркам Испании, говорит об уровне подготовки игроков в РФ. Квалификация тренеров, уровень их доходов, коррупция везде, где только можно представить....Что вы хотели получить в итоге?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Martin Naceri
Ушел-плохо,не ушел-плохо
Дегенераты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Прошкин
Степашин если уйдёт,то точно сядет...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ai-98
Не было информации, что Тюкавин продлил...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Григорий Гашников
не хватает традиционной фразы про предательство Родины
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Аксентьев
Откуда это держиморда от футбола знает, сто правильно, а что нет в этом самом футболе?!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий