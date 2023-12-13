Медведев о том, что Вендел просил отпустить его во «Фламенго»: «Пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела»
Гендиректор «Зенита» оценил вероятность перехода Вендела во «Фламенго».
«Вендел просил отпустить его во «Фламенго»? Это пустопорожние слухи.
Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал Александр Медведев.
Вендел – своему агенту: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас»
Вендел встретится с руководством «Фламенго» в отпуске. Бразильский клуб попытается договориться с «Зенитом»
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вариант 2)Выполнение контракта или штраф
3)самый плохой вариант это пойти на уступки игроку и продать за гроши .
3 вариант лучше не использовать,бразилы будут ныть и плакаться пытаясь это повторить.Прецедент создан будет.