Медведев о том, что Вендел просил отпустить его во «Фламенго»: «Пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вендел Чемпионат.com Футбол

Гендиректор «Зенита» оценил вероятность перехода Вендела во «Фламенго».

«Вендел просил отпустить его во «Фламенго»? Это пустопорожние слухи.

Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал Александр Медведев.

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Вендел встретится с руководством «Фламенго» в отпуске. Бразильский клуб попытается договориться с «Зенитом»

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16 комментариев
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У бразильцев свободное посещение что ли?
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-2
+25
Опять по всей Бразилия будут с собаками искать
+16
-2
+14
Так то у него контракт, и кому как не гендиректору знать вернется Вендел или нет🤨
+10
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+9
Ответ Bashibuzuck
Так то у него контракт, и кому как не гендиректору знать вернется Вендел или нет🤨
Он пустопорожний гендир.
+20
-11
+9
Звучит очень плохо, но какой контекст. Спросите Вендела, в данном случае "не задавайте тупых вопросов", а не "понятия не имею, ему виднее". Ну, я надеюсь, иначе это финиш.
+3
-1
+2
Предыдущие уговоры дорого обошлись, очевидно.))
+3
-1
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Значит все…
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+1
В Аравию просил отпустить, к Малкому! Там платят в 2 раза больше, а уровень чемпионата такой же днищенский
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возьмите меня, я за такое бабло на базе жить буду под снегом и мешать не буду.
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вариант 1) продавать с профитом или с 50 процентами за последущий трансфер в другой клуб.
вариант 2)Выполнение контракта или штраф
3)самый плохой вариант это пойти на уступки игроку и продать за гроши .
3 вариант лучше не использовать,бразилы будут ныть и плакаться пытаясь это повторить.Прецедент создан будет.
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«Планирует ли он вернуться после отпуска». 😂слова настоящего управленца, который контролирует ситуацию 😂
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