Медведев о том, что Вендел просил отпустить его во «Фламенго»: «Пустопорожние слухи. Планирует ли он вернуться в «Зенит» после отпуска? Спросите у Вендела»

Гендиректор «Зенита» оценил вероятность перехода Вендела во «Фламенго».

«Вендел просил отпустить его во «Фламенго»? Это пустопорожние слухи.

Планирует ли он вернуться в « » после отпуска? Спросите у Вендела», — сказал .

Вендел – своему агенту: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас»

Вендел встретится с руководством «Фламенго» в отпуске. Бразильский клуб попытается договориться с «Зенитом»

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