Вендел заявил окружению, что перейдет во «Фламенго» зимой. Он расстроен, что не смог уйти из «Зенита» летом (Goal)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Хавбек «Зенита» Вендел огорчен, что не смог уйти в Бразилию этим летом.

По информации Goal, бразильский полузащитник хотел покинуть «Зенит» в это трансферное окно. «Фламенго» вел переговоры с клубом из Санкт-Петербурга, однако договориться о трансфере не удалось. Трансферное окно в Бразилии закрылось 2 августа.

«Зенит» потребовал за Вендела 18 миллионов евро (при этом 50% от суммы необходимо было выплатить в виде наличных) и покрытие солидарных выплат. При этом отмечается, что «Фламенго» также вел переговоры по Клаудиньо.

Сообщается, что после неудавшегося трансфера Вендел пообещал тренерскому штабу «Фламенго» и своему окружению, что обязательно присоединится к бразильскому клубу в следующее трансферное окно – зимой.

Ранее стало известно, что «Фламенго» вновь не удалось договориться с «Зенитом» о переходе Вендела. После срыва трансфера 25-летнего полузащитника заявили в Мир РПЛ.

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66 комментариев

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Ответ Petergof
А что бежите сюда из Средней Азии? Живите тпм у себя, где хорошо и тепло?
Я не оттуда, где хорошо и тепло. В Алматы климат не очень.
Что за националистический выпад? Люблю Россию, знаю только русский язык, ни в каких "диаспорах" не двигаюсь, рабочие места не отнимаю, флагом Казахстана повсюду не махаю.
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50% суммы мелкими старыми купюрами.
Сделка состоится в портовой промзоне ночью. Должен идти сильный дождь. Вендела привезут с мешком на голове и связанными руками в тонированном микроавтобусе.
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Не понимаю, ему уже давно не 18 лет, почему он так себя инфантильно ведёт? А ещё, он такой мамон отъел за отпуск!
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Ответ Фарид Харисов
Понимаю Вендела. Застрянь я в Петербурге на лишние пол года даже с миллионами на счету, то грустил бы. Настолько там промозгло, мерзко и прохладно...
пол года на улице сидеть собираетесь?
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Ответ jdrk
Не понимаю, ему уже давно не 18 лет, почему он так себя инфантильно ведёт? А ещё, он такой мамон отъел за отпуск!
Бразилец — это зачастую в футболе диагноз, когда вопрос касается дисциплины.
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Простите, ну предпочту отрывок целиком, мало ли, кто-то не читал.
" Запасы у нас совсем истощились, консервы надоели, и нужно было подумать не об определении места судна, а об определении на жаркое наших петушков.
Но тут новая неприятность: встал вопрос о том, с которого начинать. Уж очень, знаете, дружные были петушки. Черного зажарить – белый скучать будет, белого зажарить – черный заскучает…
Я размышлял над решением этой проблемы, серьезно размышлял, но так и не пришел к должным выводам. Ну, думаю: «Ум хорошо, а два лучше». Создал комиссию: я и Фукс.
Снова со всех сторон обсудили этот вопрос, но тоже, знаете, безрезультатно. Так и не смогли найти конструктивного решения. Пришлось расширить комиссию. Кооптировали Лома. Назначили заседание. Я изложил сущность дела, познакомил собрание с историей вопроса, поднял, так сказать, материал… И не зря. Лом неожиданно такую трезвость взглядов и находчивость проявил в этом деле, что сразу все, как говорится, встало на свои места.
Он и минуты не думал. Так, знаете, не колеблясь, прямо и говорит:
– Режьте черного.
– Позвольте, – говорим мы, – ведь белый скучать будет!
– А черт с ним, пусть скучает! – возражает Лом. – Нам-то какое дело?
И, знаете, пришлось согласиться. Так и сделали. И, должен прямо сказать, Лом не ошибся. Петушок оказался прекрасный, жирный, мягкий, – мы просто пальчики облизывали, пока его ели. Впрочем, и второй был не хуже."
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Естественная реакция бразильской прессы на неудачный для них исход переговоров. Правды в этих инсайдах не больше карповских
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Ответ Captain_Noname
Ухахах, наличными. Какая команда, такие и финансовые схемы
С каких пор наличность стала стремнее чем уголовник в клубе? Какие болельщики, такая и команда.
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Безызбежно перейдет!
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Накопит денег, выкупит контракт и перейдёт - никаких проблем :)

Кстати новость старая, её публикацию на Спортс специально придерживали, до момента когда официально объявят о переходе Малкома за 60 миллионов евро. Придерживали, чтобы подсластить москвичам такую зраду, небольшой виртуальной перемогой с Венделом.
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Ответ Ааааа88888
Жиго дал недавно интервью, где сказал, что общался с Краснодаром, но никакого соглашения и даже устной договоренности о переходе не было. Паралельно общался со Спартаком и там было более выгодное предложение, поэтому принял его. Вспомните другие примеры, они наверняка есть. А про Жиго забудьте)
так и Страхиня сегодня интервью дал

Эракович о «Спартаке»: «Узнал об этой ситуации, когда уже имел предложение от «Зенита». Переход сюда – правильный с точки зрения карьеры»
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Ответ mihail.gvozdev2020
Бред какой - то ---- часть денег наличными, а мы это обсуждаем.
меньше стоит верить словам агентов
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Ответ Фарид Харисов
Я не оттуда, где хорошо и тепло. В Алматы климат не очень. Что за националистический выпад? Люблю Россию, знаю только русский язык, ни в каких "диаспорах" не двигаюсь, рабочие места не отнимаю, флагом Казахстана повсюду не махаю.
Вот так и складывается «московское» мнение. А Москва и СПб в одной климатической зоне. Так что 15 млн Ваших «примерно земляков», и составляющих основное население Москвы, попросту гонят пургу. И национализм тут вовсе не при чем.
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Ответ KOT_B_yHTAX
пол года на улице сидеть собираетесь?
Cколько южан в АПЛ ноют насчет климата и погоды. Хуже детей.
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Ответ Красная стрела
Вообще бред ехать в Россию, а потом возвращаться в Бразилию🤷‍♂️ Просто видимо бабла срубить и снова на пляж.
в чем бред срубить бабла и отдыхать? Это не цель большинства людей? По моему бред твой пост)))
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Возомнил себя Джокером: профессиональная футбольная болезнь. Ничего! она быстро излечивается прозой жизни.
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Ответ Арман Царнаев
Более того, русских в Казахстане почти 50 процентов))
Тут вы тоже неправы. Точно не 50%

Очень разнится количество русских от города к городу, но больше 30% не достигает.

А вот относительно языка да. Например в Алматы в обиходе больше русский язык, а в Шымкенте уже казахский доминирует.
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Ответ Фарид Харисов
Понимаю Вендела. Застрянь я в Петербурге на лишние пол года даже с миллионами на счету, то грустил бы. Настолько там промозгло, мерзко и прохладно...
На вкус и цвет, как говорится. Мне как-то пришлось несколько месяцев в Москве поработать, так на каждые выходные в Питер мотался. =)
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Естественная реакция бразильской прессы на неудачный для них исход переговоров. Правды в этих инсайдах не больше карповских
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Ответ majestic1980
Безызбежно перейдет!
Я возьму это слово на вооружение. оно так же прекрасно, как, например "охуевлён".
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Ответ Пикачу82
А почему Зенит себя так ведет и на трансферном рынке и в принципе поганенько наплевав на все нормы и законы?
Это после того как жиго у Краснодара увели ты такой вывод сделал?
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Ответ Марксово Поле
По сути не сторговались в коридоре 2-3 лямов, а теперь это может стоить намного больше. Ну видно что игрок не хочет в Зене оставаться, он спит и видит себя во Фламенго. Как вы думаете, дохера у него интузиазма теперь на поле будет ?
Зенит предложил Фла обменяться игроками,те не захотели,лишних 3-4 ляма зажали...ну нет так нет.
А мог бы как Дриусси выкупить свой контракт(добавить) и уже быть там если так хочется.
А будет Ваньку валять сделает хуже только себе,Зенит не продаст его дешевле заявленной суммы.
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Ответ Рокко Сиффредди
По итогу Зенит получил демотивированного балбеса, который будет сидеть на чемоданах и пинать достоинства до зимы.
Посмотрим. Про Малкома, когда его не пустили в ПСЖ, так же говорили. =)
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Ответ Captain_Noname
Ухахах, наличными. Какая команда, такие и финансовые схемы
я сегодня хохму прочитал от одного из ваших руководителей, что бренд Спартака самый крутой в Восточной Европе)
просто скажи, согласен или нет?
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Огорчаться Венделу стоит только из-за жмотистых земляков.
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