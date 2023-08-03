Вендел заявил окружению, что перейдет во «Фламенго» зимой. Он расстроен, что не смог уйти из «Зенита» летом (Goal)
Хавбек «Зенита» Вендел огорчен, что не смог уйти в Бразилию этим летом.
По информации Goal, бразильский полузащитник хотел покинуть «Зенит» в это трансферное окно. «Фламенго» вел переговоры с клубом из Санкт-Петербурга, однако договориться о трансфере не удалось. Трансферное окно в Бразилии закрылось 2 августа.
«Зенит» потребовал за Вендела 18 миллионов евро (при этом 50% от суммы необходимо было выплатить в виде наличных) и покрытие солидарных выплат. При этом отмечается, что «Фламенго» также вел переговоры по Клаудиньо.
Сообщается, что после неудавшегося трансфера Вендел пообещал тренерскому штабу «Фламенго» и своему окружению, что обязательно присоединится к бразильскому клубу в следующее трансферное окно – зимой.
Ранее стало известно, что «Фламенго» вновь не удалось договориться с «Зенитом» о переходе Вендела. После срыва трансфера 25-летнего полузащитника заявили в Мир РПЛ.
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Что за националистический выпад? Люблю Россию, знаю только русский язык, ни в каких "диаспорах" не двигаюсь, рабочие места не отнимаю, флагом Казахстана повсюду не махаю.
Сделка состоится в портовой промзоне ночью. Должен идти сильный дождь. Вендела привезут с мешком на голове и связанными руками в тонированном микроавтобусе.
" Запасы у нас совсем истощились, консервы надоели, и нужно было подумать не об определении места судна, а об определении на жаркое наших петушков.
Но тут новая неприятность: встал вопрос о том, с которого начинать. Уж очень, знаете, дружные были петушки. Черного зажарить – белый скучать будет, белого зажарить – черный заскучает…
Я размышлял над решением этой проблемы, серьезно размышлял, но так и не пришел к должным выводам. Ну, думаю: «Ум хорошо, а два лучше». Создал комиссию: я и Фукс.
Снова со всех сторон обсудили этот вопрос, но тоже, знаете, безрезультатно. Так и не смогли найти конструктивного решения. Пришлось расширить комиссию. Кооптировали Лома. Назначили заседание. Я изложил сущность дела, познакомил собрание с историей вопроса, поднял, так сказать, материал… И не зря. Лом неожиданно такую трезвость взглядов и находчивость проявил в этом деле, что сразу все, как говорится, встало на свои места.
Он и минуты не думал. Так, знаете, не колеблясь, прямо и говорит:
– Режьте черного.
– Позвольте, – говорим мы, – ведь белый скучать будет!
– А черт с ним, пусть скучает! – возражает Лом. – Нам-то какое дело?
И, знаете, пришлось согласиться. Так и сделали. И, должен прямо сказать, Лом не ошибся. Петушок оказался прекрасный, жирный, мягкий, – мы просто пальчики облизывали, пока его ели. Впрочем, и второй был не хуже."
Кстати новость старая, её публикацию на Спортс специально придерживали, до момента когда официально объявят о переходе Малкома за 60 миллионов евро. Придерживали, чтобы подсластить москвичам такую зраду, небольшой виртуальной перемогой с Венделом.
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Очень разнится количество русских от города к городу, но больше 30% не достигает.
А вот относительно языка да. Например в Алматы в обиходе больше русский язык, а в Шымкенте уже казахский доминирует.
А мог бы как Дриусси выкупить свой контракт(добавить) и уже быть там если так хочется.
А будет Ваньку валять сделает хуже только себе,Зенит не продаст его дешевле заявленной суммы.
просто скажи, согласен или нет?