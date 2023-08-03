Вендел заявил окружению, что перейдет во «Фламенго» зимой. Он расстроен, что не смог уйти из «Зенита» летом (Goal)

Хавбек «Зенита» Вендел огорчен, что не смог уйти в Бразилию этим летом.

По информации Goal, бразильский полузащитник хотел покинуть « » в это трансферное окно. «Фламенго» вел переговоры с клубом из Санкт-Петербурга, однако договориться о трансфере не удалось. Трансферное окно в Бразилии закрылось 2 августа.

«Зенит» потребовал за 18 миллионов евро (при этом 50% от суммы необходимо было выплатить в виде наличных) и покрытие солидарных выплат. При этом отмечается, что «Фламенго» также вел переговоры по Клаудиньо.

Сообщается, что после неудавшегося трансфера Вендел пообещал тренерскому штабу «Фламенго» и своему окружению, что обязательно присоединится к бразильскому клубу в следующее трансферное окно – зимой.

Ранее стало известно, что « » вновь не удалось договориться с «Зенитом» о переходе Вендела. После срыва трансфера 25-летнего полузащитника заявили в Мир .

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