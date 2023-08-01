«Фламенго» предложил за Вендела 16 млн евро и 20% от перепродажи. «Зенит» хочет 18 млн (Иван Карпов)

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Вендел деньги Футбол

«Фламенго» улучшил предложение «Зениту» по Венделу до 16 миллионов евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» отклонил предложение бразильского клуба в 15 миллионов евро, предполагавшее выплату 6 траншей: первый – в день трансфера, остальные – каждые следующие полгода.

31 июля сумма нового предложения «Фламенго» по Венделу составила 16 миллионов евро и 20% от суммы следующего трансфера. Однако генеральный директор «Зенита» Александр Медведев настаивает на 18 миллионах евро. Вендел, в свою очередь, намерен покинуть «Зенит» этим летом.

Стоит отметить, что трансферное окно в Бразилии закрывается в ночь со 2 на 3 августа.

Ранее также сообщалось об интересе к Венделу со стороны «Наполи». Клуб из Серии А предложил «Зениту» за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.

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25 комментариев

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Groznyi2024
Наполи предлагает 25, но мы продадим во Фламенго за 18. Давай, Карпов, жги ещё!))
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tfs
Там же Наполи вроде 25 давал
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Eric_Cartman
16, растянутые на 3 года? Такая себе сделка
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Ебздрогыч
Интересно, вброс про Наполи придумал сам Зенит, чтобы Фламенго больше денег предложил? Потому что если бы это было правдой, то зачем и Зениту, и Венделу этот Фламенго?
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Лев Бабенко
Вот только на скрине левый адрес Зенита указан, сменившийся кучу лет назад. А так да, очень правдивый инсайд
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Угараю_с_вас
Ответ Groznyi2024
Наполи предлагает 25, но мы продадим во Фламенго за 18. Давай, Карпов, жги ещё!))
Так тут тоже же зависит от игрока. Если он не хочет в Неаполь, не могут его просто так взять и продать туда
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Спартак сила
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Вендел хорош, решил уйти окончательно!
хорошие новости для болельщиков Спартака
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Caniball
Ответ Groznyi2024
Наполи предлагает 25, но мы продадим во Фламенго за 18. Давай, Карпов, жги ещё!))
Так сам Вендел хочет в Бразилию.
Без ведома Вендела его не продадут в Наполи.
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Ivan Petrov
Ответ Groznyi2024
Наполи предлагает 25, но мы продадим во Фламенго за 18. Давай, Карпов, жги ещё!))
Чего же вы не продали его за 25? Питерские интересные хомячки конечно,там в 25 почему то верят,а в 18 не верят😂
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Ivan Petrov
Ответ Ебздрогыч
Интересно, вброс про Наполи придумал сам Зенит, чтобы Фламенго больше денег предложил? Потому что если бы это было правдой, то зачем и Зениту, и Венделу этот Фламенго?
Конечно, надо же местных питерских хомячков подкармливать
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Себастьян Перейра негоциант
Ответ Ебздрогыч
Интересно, вброс про Наполи придумал сам Зенит, чтобы Фламенго больше денег предложил? Потому что если бы это было правдой, то зачем и Зениту, и Венделу этот Фламенго?
Фламенго зениту не нужен вообще,это бразильцы торопятся ибо через сутки у них окно закроется. И дело тут даже не в сумме. 16 или 18. Дело в том что Медведев уже сказал конкретно что клуб в случае с венделом устроит тол ко вся сумма единовременно,никаких дробления зенит не приемлет. У бразилов нет ни 15 ни 16 ни 18 сразу,а зенит тянет время и правильно делает. послезавтра Вендел будет куда сговорчивее. И вар антоа у него будет либо пойти туда кто заплатит за него сразу не меньше 20 либо оставаться вЗените. Не уверен что Наполи его возьмёт за 25,но в любом случае они могут это сделать лишь после продажи Осимхена,а там пока тоже трансфер в стадии переговоров,а через месяц закроется и Европа . Ванную что послезавтра будет объявлено что Вендел проведет этот сезон в Зените
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Андрей Балабаев
Ответ Ебздрогыч
Интересно, вброс про Наполи придумал сам Зенит, чтобы Фламенго больше денег предложил? Потому что если бы это было правдой, то зачем и Зениту, и Венделу этот Фламенго?
Вендел-тусовщик. Не удивлюсь если ему Фламенго и вправду интереснее чем Наполи. И пофиг на серию А и лч
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Noxalas
Ответ Ебздрогыч
Интересно, вброс про Наполи придумал сам Зенит, чтобы Фламенго больше денег предложил? Потому что если бы это было правдой, то зачем и Зениту, и Венделу этот Фламенго?
Если бы это было правдой то зачем венделу этот Наполи. Чел полюбил пляжи, а там играть надо будет
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SMART789
Ответ Eric_Cartman
16, растянутые на 3 года? Такая себе сделка
любой трансфер это растянутые выплаты, никто уже 4 года не покупает одним траншем в 99% случаев
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prus_3
Розовый Фламенго — дитя заката...
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Power Lifting
Фламенго- Мы дадим 18 млн. только можем выплачивать траншами 10 лет.
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Аутсорсер из Индии
да дайте им уже 7 игроков, половину прав на академию и права на ТВ трансляции
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AMORR 987
Надо за 20-25 продавать 18 млн да еще и не сразу мало.
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Dmitry Family
А что там с Наполи? если через час два не опровергли новость как это обычно происходит то есть надежда на продажу в Наполи чем во Фламенго
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Магомед Саид Амирханов
На лавку!😂
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damondiamond
сам доплатит 2 миллиона
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