«Фламенго» предложил за Вендела 16 млн евро и 20% от перепродажи. «Зенит» хочет 18 млн (Иван Карпов)

«Фламенго» улучшил предложение «Зениту» по Венделу до 16 миллионов евро.

По информации инсайдера Ивана Карпова, «Зенит» отклонил предложение бразильского клуба в 15 миллионов евро, предполагавшее выплату 6 траншей: первый – в день трансфера, остальные – каждые следующие полгода.

31 июля сумма нового предложения « » по Венделу составила 16 миллионов евро и 20% от суммы следующего трансфера. Однако генеральный директор « » настаивает на 18 миллионах евро. Вендел, в свою очередь, намерен покинуть «Зенит» этим летом.

Стоит отметить, что трансферное окно в Бразилии закрывается в ночь со 2 на 3 августа.

Ранее также сообщалось об интересе к со стороны «Наполи». Клуб из Серии А предложил «Зениту» за бразильского полузащитника 25 миллионов евро.