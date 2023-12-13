Вендел – своему агенту: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас»

Вендел намерен перейти из «Зенита» во «Фламенго» этой зимой.

Бразилец обратился к своему агенту со словами: «Хочу играть за « ». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас», сообщает журналист Rádio Manchete Андре Луис.

По данным источника, «Фламенго» хотел приобрести хавбека еще в июле, но предложение в размере 13 млн евро петербуржцев не устроило.

Контракт Вендела с « » рассчитан до 2027 года.

В 16 матчах сезона Мир на счету полузащитника 4 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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