Вендел – своему агенту: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас»
Вендел намерен перейти из «Зенита» во «Фламенго» этой зимой.
Бразилец обратился к своему агенту со словами: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас», сообщает журналист Rádio Manchete Андре Луис.
По данным источника, «Фламенго» хотел приобрести хавбека еще в июле, но предложение в размере 13 млн евро петербуржцев не устроило.
Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
В 16 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 4 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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