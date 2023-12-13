Вендел – своему агенту: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас»

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Вендел Футбол

Вендел намерен перейти из «Зенита» во «Фламенго» этой зимой.

Бразилец обратился к своему агенту со словами: «Хочу играть за «Фламенго». Уговори русских, хочу трансфер прямо сейчас», сообщает журналист Rádio Manchete Андре Луис.

По данным источника, «Фламенго» хотел приобрести хавбека еще в июле, но предложение в размере 13 млн евро петербуржцев не устроило.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

В 16 матчах сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 4 гола и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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15 комментариев
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Его агент неделю по ночам звонил Медведеву со словами : Спишь?..
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20 миллионов и можно будет уговорить русских. Вендел со своего кармана добавит, если что?
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Агент - Венделу: "Русские не сдаются!"
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Какие подкупающие прямота и непосредственность 😂
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Сколько же доверия вызывают новости от данного "автора". Достаточно зайти в его профиль и увидеть его статус про Фабрегаса.
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Русский в ответ: "А посидеть на дорожку!?".
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А вот и трейлер подоспел к саге "Вендел хочет уйти" 2 сезон.
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Уговори бразилов заплатить 20 лимонов Вендэль , и потом сразу получишь от русских Пендэль ))
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Ответ MigraTjk
Его агент неделю по ночам звонил Медведеву со словами : Спишь?..
Медведев отвечал, что трансфера не будет, но вы держитесь.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Медведев отвечал, что трансфера не будет, но вы держитесь.
И агент долго удивлялся почему денег нет.
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Ответ MstAndreev
Агент - Венделу: "Русские не сдаются!"
"с ними Бог"!
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