Альгуасиль о баскских игроках «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ: «Со многими я уже 8-й сезон, работал с ними в юношеских и молодежных командах. Вы не представляете, что это значит для меня»

Иманоль Альгуасиль оценил выход «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ с баскскими игроками.

«Я чрезвычайно горд, что мы добились результата с этими ребятами, со многими из них я уже восьмой сезон. Со многими я начинал работать еще в юношеских и молодежных командах.

Вы не представляете, что это значит для меня – добиться с ними такого результата», – сказал главный тренер « ».

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