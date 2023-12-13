Альгуасиль о баскских игроках «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ: «Со многими я уже 8-й сезон, работал с ними в юношеских и молодежных командах. Вы не представляете, что это значит для меня»
Иманоль Альгуасиль оценил выход «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ с баскскими игроками.
«Я чрезвычайно горд, что мы добились результата с этими ребятами, со многими из них я уже восьмой сезон. Со многими я начинал работать еще в юношеских и молодежных командах.
Вы не представляете, что это значит для меня – добиться с ними такого результата», – сказал главный тренер «Сосьедада».
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