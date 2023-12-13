Альгуасиль о баскских игроках «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ: «Со многими я уже 8-й сезон, работал с ними в юношеских и молодежных командах. Вы не представляете, что это значит для меня»

Теги Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА Иманоль Альгуасиль Футбол

Иманоль Альгуасиль оценил выход «Сосьедада» в плей-офф ЛЧ с баскскими игроками.

«Я чрезвычайно горд, что мы добились результата с этими ребятами, со многими из них я уже восьмой сезон. Со многими я начинал работать еще в юношеских и молодежных командах.

Вы не представляете, что это значит для меня – добиться с ними такого результата», – сказал главный тренер «Сосьедада».

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4 комментария
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Получается Захарян перешел в топ-клуб, а не в середняк из АПЛ с 12го места!:) Вот как бывает:)
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Приятно когда тренер и его воспитанники добиваются такого успеха . Наверняка 8 лет назад они об этом даже не мечтали . Вообще Иманоль проводит отличную работу . Успехов ему и команде !
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Ответ rigobersong
4 клуба в ПО ЛЧ:)💪 Сильнейшая лига мира!:)
Притом все 4 вышли с 1-го места. Одна Севилья подвела
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