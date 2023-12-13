Тренер «Сосьедада» об ЛЧ после 0:0 с «Интером»: «Довольны выходом в плей-офф, но очень хотели обыграть такого соперника на таком стадионе»

Теги Интер Реал Сосьедад Лига чемпионов УЕФА Иманоль Альгуасиль Футбол

Иманоль Альгуасиль оценил выход «Сосьедада» в плей-офф Лиги чемпионов.

Главный тренер басков высказался после гостевого матча с «Интером» (0:0).

«Думаю, мы пока не осознали, чего достигли. Конечно, с годами мы поймем, каким ценным и значимым получился этот групповой этап, потому что сегодня мы снова вошли в историю – на таком стадионе [«Джузеппе Меацца»], против такого соперника.

Мы уезжаем, сожалея о том, что не удалось победить. Мы довольны выходом в плей-офф, но мы очень хотели выиграть. Думаю, мы провели отличный матч», – сказал Альгуасиль.

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3 комментария
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Сосьедат молодцы . Показали отличную игру во всех матчах группы и справедливо заняли первое место .
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Иманьол проделывает шикарную работу. Больше всего радует, что вне зависимости от статуса соперника, Сосьедад все равно старается играть в атакующий футбол.
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Играли хорошо, но кроме владения и прессинга ничем не запомнились. Остроты не было, моментов 0. Очень зависимы от своего маленького юркого азиата.
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