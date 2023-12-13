Тренер «Сосьедада» об ЛЧ после 0:0 с «Интером»: «Довольны выходом в плей-офф, но очень хотели обыграть такого соперника на таком стадионе»
Иманоль Альгуасиль оценил выход «Сосьедада» в плей-офф Лиги чемпионов.
Главный тренер басков высказался после гостевого матча с «Интером» (0:0).
«Думаю, мы пока не осознали, чего достигли. Конечно, с годами мы поймем, каким ценным и значимым получился этот групповой этап, потому что сегодня мы снова вошли в историю – на таком стадионе [«Джузеппе Меацца»], против такого соперника.
Мы уезжаем, сожалея о том, что не удалось победить. Мы довольны выходом в плей-офф, но мы очень хотели выиграть. Думаю, мы провели отличный матч», – сказал Альгуасиль.
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