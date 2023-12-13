Индзаги об ЛЧ: «Интер» смотрит в будущее с огромной уверенностью. В прошлом сезоне, заняв второе место в группе, мы дошли до финала»

Симоне Индзаги оценил второе место «Интера» на групповом этапе Лиги чемпионов.

Главный тренер миланцев высказался после матча 6-го тура с « » (0:0).

«Мы создали самые опасные моменты в игре, хотя противостояли отличной команде, которая очень высоко прессинговала и все усложняла для нас.

Мы завершили групповой этап без поражений, заняли второе место и смотрим в будущее с огромной уверенностью. До 1/8 финала еще далеко. В прошлом сезоне, заняв второе место, мы дошли до финала», – сказал .

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