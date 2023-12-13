Магкеев считает, что о благотворительности стоит говорить: «Нужно показывать пример молодым. Большинство болельщиков смотрит на футболистов так: имеют много денег и плюют в потолок, ничего не делая»

Станислав Магкеев считает, что о благотворительности игроков стоит говорить.

— Есть два вида футболистов: те, кто занимается благотворительностью и не говорит об этом, а есть те, кто делает и говорит. Надо ли говорить?

— На мой взгляд, нужно говорить, так как большинство болельщиков смотрит на футболистов через призму того, что футболисты имеют много денег, ходят в рестораны и плюют в потолок, ничего не делая. А много футболистов занимаются благотворительностью, помогают людям. И нужно показывать молодым пример, — сказал защитник « ».

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