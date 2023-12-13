Магкеев считает, что о благотворительности стоит говорить: «Нужно показывать пример молодым. Большинство болельщиков смотрит на футболистов так: имеют много денег и плюют в потолок, ничего не делая»
Станислав Магкеев считает, что о благотворительности игроков стоит говорить.
— Есть два вида футболистов: те, кто занимается благотворительностью и не говорит об этом, а есть те, кто делает и говорит. Надо ли говорить?
— На мой взгляд, нужно говорить, так как большинство болельщиков смотрит на футболистов через призму того, что футболисты имеют много денег, ходят в рестораны и плюют в потолок, ничего не делая. А много футболистов занимаются благотворительностью, помогают людям. И нужно показывать молодым пример, — сказал защитник «Локомотива».
Магкеев о помощи семье из Донецка: «Взяли ребенка. Ему на автобусной станции попал осколок в живот. Была тяжелая операция»
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Когда человек этим занимается и афиширует вообще не вижу ничего плохого, даже если это делается ради пиара. Пиар пиаром, а помощь в любом случае людям оказывается.
Ну и афишировать опять же нужно, чтоб люди тоже начали хоть какую-то копейку но закидывать в тот или иной фонд. Здесь ведь тоже проблема, что есть люди у которых может быть желание помочь, скинуть деньгу какому-то фонду, но присутствует элемент недоверия. Поэтому когда тот, кому можно верить рекламируют фонд, деньгу можно и закинуть.
Главное, чтоб этот человек сам не попался на каких-то мошенников, которые ничем не брезгуют.