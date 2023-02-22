Лапочкин об отмене гола Магкеева: «Камано был в офсайде и мешал защитнику. Справедливость восторжествовала, бригада судей – молодцы»
Сергей Лапочкин прокомментировал отмену гола «Локомотива» в матче Кубка России.
На 78-й минуте матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) защитник «Локомотива» Станислав Магкеев головой замкнул навес Максима Глушенкова. Арбитр Владислав Безбородов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол, так как находившийся рядом с Магкеевым Франсуа Камано был в положении вне игры.
«Считаю, что гол отменен правильно. В момент передачи Камано находился за линией офсайда и мешал играть защитнику, который не сумел помешать пробить Магкееву. Бригада ВАР и арбитры правильно пригласили Безбородова к монитору и отменили гол из‑за положения игры. Мы видим игрока за линией офсайда, который мешал играть сопернику.
Если решение очевидное, зачем стоило звать Безбородова к монитору? Может быть, ассистент не видел игрока за линией офсайда. А может быть, далеко было ему, и он не понимал, мешал ли игрок, выходящий из‑за линии офсайда, играть защитникам. Справедливость восторжествовала, бригада судей – молодцы», – сказал экс-арбитр ФИФА.
Камано мяч получал?
Локо имел не мало шансов,но свои шансы не реализовал,в том числе стараниями ЛУЧШЕГО игрока матча.)))))
по этой логике защитник мешающий нападающему должен получать пенальти автоматом...