Лапочкин об отмене гола Магкеева: «Камано был в офсайде и мешал защитнику. Справедливость восторжествовала, бригада судей – молодцы»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Владислав Безбородов Сергей Лапочкин видеоповторы Франсуа Камано Матч ТВ Станислав Магкеев Максим Глушенков Футбол

Сергей Лапочкин прокомментировал отмену гола «Локомотива» в матче Кубка России.

На 78-й минуте матча 1/4 финала Фонбет Кубка России против «Спартака» (0:1) защитник «Локомотива» Станислав Магкеев головой замкнул навес Максима Глушенкова. Арбитр Владислав Безбородов, проконсультировавшись с видеоассистентом, отменил гол, так как находившийся рядом с Магкеевым Франсуа Камано был в положении вне игры.

«Считаю, что гол отменен правильно. В момент передачи Камано находился за линией офсайда и мешал играть защитнику, который не сумел помешать пробить Магкееву. Бригада ВАР и арбитры правильно пригласили Безбородова к монитору и отменили гол из‑за положения игры. Мы видим игрока за линией офсайда, который мешал играть сопернику.

Если решение очевидное, зачем стоило звать Безбородова к монитору? Может быть, ассистент не видел игрока за линией офсайда. А может быть, далеко было ему, и он не понимал, мешал ли игрок, выходящий из‑за линии офсайда, играть защитникам. Справедливость восторжествовала, бригада судей – молодцы», – сказал экс-арбитр ФИФА.

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давид Agabekyan
Ответ Ilmenau
В том то и дело, что мы не знаем, успел бы или нет. Но игрок на ситуацию активно влиял. Ну имхо, как говорится)
Очевидно что не успел. Скоро начнут отменять , за то что во время такой подачи, игрок в офсайде помешал игроку около уголового флашка. Вдруг он оказался бы самым быстрым человеком на земле и успел бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Древесил Сундуков
Ответ .ru
мешал защитнику... по этой логике защитник мешающий нападающему должен получать пенальти автоматом...
Камано мешал, находясь в офсайде, поэтому его офсайд не был признан пассивным. Чего ж тут не понятного то?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Крижанов
Сложный момент, камано лучше бы стоял в глубоком офсайде, не дергался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артём Попов
Ответ Slavnov
ну там игрок локо который забил,при любом раскладе,как мне кажется первый был,он уже на скорости бежал и был ближе
ну тут надо учитывать,что здесь трудно так рассуждать,потому что игрок в оффсайде, как бы должен "исчезнуть", а тут получилось так, что Мартинс оббегал его,из-за этого и трудно оценить ситуацию. А так конечно отменили правила, в соответствии с этими непонятными правилами, которые надо бы улучшить :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий Сологубов
Пассивный это ты.А Камано стоит близко к воротам прямо по направлению передачи Глушенкова и очевидно влияет на эпизод, блокируя игрока Спартака.
Пассивный офсайд - это нарушение правил игроком атакующей команды, который, находясь на чужой половине поля в момент передачи мяча от игрока своей команды, находится ближе всех к воротам соперников относительно любого игрока защищающейся команды, при этом не получая мяча.

Камано мяч получал?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valentin Kompaneytsev
Отменённый гол ЛОКО сомнений не вызывает.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilmenau
Ответ Slavnov
ну там игрок локо который забил,при любом раскладе,как мне кажется первый был,он уже на скорости бежал и был ближе
В том то и дело, что мы не знаем, успел бы или нет. Но игрок на ситуацию активно влиял. Ну имхо, как говорится)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
Ответ Ilmenau
По-моему видео, что мешал, расставил руки, корпусом закрывал игрока
ну там игрок локо который забил,при любом раскладе,как мне кажется первый был,он уже на скорости бежал и был ближе
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ilmenau
Ответ Slavnov
правила есть правила,засчитали бы,горела другая сторона,но я б такие засчитывал,если явно мешал одно,а тут не понятно,вообще без него, успел бы мартинс
По-моему видео, что мешал, расставил руки, корпусом закрывал игрока
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gremlin
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это пассивный оффсайд, мяча он не касался. А что было бы да кабы - это уже из разряда фантастики.
Пассивный офсайд - это когда игрок, находящийся в нём, не участвует в игровом эпизоде. Например, находится на другой части поля. В данном случае офсайд ещё какой активный.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
правила есть правила,засчитали бы,горела другая сторона,но я б такие засчитывал,если явно мешал одно,а тут не понятно,вообще без него, успел бы мартинс
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Ответ Гамарджоба Генацвале
Это пассивный оффсайд, мяча он не касался. А что было бы да кабы - это уже из разряда фантастики.
Пассивный это ты.А Камано стоит близко к воротам прямо по направлению передачи Глушенкова и очевидно влияет на эпизод, блокируя игрока Спартака.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петрович5%
Эпизод,конечно стремный для судейства.Можно трактовать по разному.Можно был смело гол засчитать,а можно было так же смело отменить. Безбородов решил так как решил.Это его право.В любом бы случае он был бы прав.
Локо имел не мало шансов,но свои шансы не реализовал,в том числе стараниями ЛУЧШЕГО игрока матча.)))))
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Ответ Дмитрий Сологубов
Хоть по новым, хоть по старым правилам, человек находящийся в оффсайде, там и находится.
Это пассивный оффсайд, мяча он не касался. А что было бы да кабы - это уже из разряда фантастики.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Ботоферма Зенита ещё нимкогда так не топила за Локомотив))))
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
По мне так Литвинов упустил спринт дефа Локо и Локо забил чистый гол,а то что Камано мешал игроку Спартака накрыть дефа Локо так что Камано должен был что сказать беги накрывай
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Сологубов
Ответ llolishe
Новый правила какие-то ,а что Камано должен не мешать сказать беги накрывай защитника чтоли пхахахаха
Хоть по новым, хоть по старым правилам, человек находящийся в оффсайде, там и находится.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гамарджоба Генацвале
Чистый гол отменили.
+9
-12
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
llolishe
Новый правила какие-то ,а что Камано должен не мешать сказать беги накрывай защитника чтоли пхахахаха
+4
-7
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
.ru
мешал защитнику...
по этой логике защитник мешающий нападающему должен получать пенальти автоматом...
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
selso99
Друг друга покрывают
+3
-8
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Мне нравится как он с уверенным видом заявляют, что справедливость восторжествовала и всё такое. Артист.
+7
-9
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
(_Баловень:)_)
Лапочкин в своём репертуаре... заблеял...
+8
-10
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий