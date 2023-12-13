Магкеев о помощи семье из Донецка: «Взяли ребенка. Ему на автобусной станции попал осколок в живот. Была тяжелая операция»

Станислав Магкеев рассказал о помощи семье из Донецка.

— Ты занимаешься благотворительностью? Это связано с Донецком?

— Мы взяли ребенка, Артема. Ему на автобусной станции попал осколок в живот. Была тяжелая операция, тяжелое восстановление. Не хочу обсуждать, но и другие вещи случились в семье. И нужна была поддержка ему, далее его матери. У нее есть еще маленький ребенок.

Есть чем помогать. Это те люди, которые ни в чем не виноваты, но попали в такую ситуацию, – сказал защитник « ».

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