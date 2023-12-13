«Бавария» 40 матчей подряд не проигрывает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд турнира. Серия длится с 2017-го

«Бавария» продлила беспроигрышную серию на групповом этапе ЛЧ до 40 матчей.

В заключительном туре группового этапа чемпионов мюнхенцы на выезде обыграли « » (1:0). В 6 матчах « » одержала 5 побед и один раз сыграла вничью.

«Бавария» не проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов 40 матчей подряд – это рекордная серия турнира. Последнее поражение мюнхенцев на этой стадии произошло в 2017 году – от «ПСЖ». С тех пор у «Баварии» 36 побед и 4 ничьих.

«Бавария» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе, набрав 16 очков в 6 матчах.

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