«Бавария» 40 матчей подряд не проигрывает в группе ЛЧ – клуб обновил рекорд турнира. Серия длится с 2017-го

Теги Бавария Манчестер Юнайтед бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Бавария» продлила беспроигрышную серию на групповом этапе ЛЧ до 40 матчей.

В заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов мюнхенцы на выезде обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0). В 6 матчах «Бавария» одержала 5 побед и один раз сыграла вничью.

«Бавария» не проигрывает на групповом этапе Лиги чемпионов 40 матчей подряд – это рекордная серия турнира. Последнее поражение мюнхенцев на этой стадии произошло в 2017 году – от «ПСЖ». С тех пор у «Баварии» 36 побед и 4 ничьих.

«Бавария» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с 1-го места в группе, набрав 16 очков в 6 матчах.

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7 комментариев
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Ответ "Гром"
серия будет до того как в группу в ЕК им не попадется Айнтрахт или Дрогба
В таком случае серия не закончится
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+4
40 лет не проигрывают.
Зато МЮ 40 матчей не побеждают.
+3
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Вот это качественно!
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Вот это красная машина, а не тот самопальный
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0
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Бердыев нужен, чтобы обыграть)
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0
Ответ Роман
40 лет не проигрывают. Зато МЮ 40 матчей не побеждают.
Ну и МЮ не клуб при всем уважении.
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