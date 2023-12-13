«МЮ» пропустил 15 голов в группе ЛЧ. Это антирекорд для английских клубов
«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в Лиге чемпионов.
Команде Эрика тен Хага забили 15 голов на групповом этапе в текущем сезоне. Ее соперниками были «Бавария», «Галатасарай» и «Копенгаген».
15 пропущенных – не только антирекорд «Юнайтед», но и худший результат для всех английских клубов.
Коман не удивлен последним местом «МЮ» в группе: «Я знал, что в ЛЧ будет не так просто, как кажется. Удивил «Копенгаген» – они действительно хороши»
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Сколько же бабла они залили, а толку нет.
Позорище.