«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в Лиге чемпионов.

Команде Эрика тен забили 15 голов на групповом этапе в текущем сезоне. Ее соперниками были « », « » и « ».

15 пропущенных – не только антирекорд « », но и худший результат для всех английских клубов.

Коман не удивлен последним местом «МЮ» в группе: «Я знал, что в ЛЧ будет не так просто, как кажется. Удивил «Копенгаген» – они действительно хороши»

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