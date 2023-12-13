«МЮ» пропустил 15 голов в группе ЛЧ. Это антирекорд для английских клубов

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Галатасарай высшая лига Турция высшая лига Дания Копенгаген рейтинги рекорды Эрик тен Хаг Футбол

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд в Лиге чемпионов.

Команде Эрика тен Хага забили 15 голов на групповом этапе в текущем сезоне. Ее соперниками были «Бавария», «Галатасарай» и «Копенгаген».

15 пропущенных – не только антирекорд «Юнайтед», но и худший результат для всех английских клубов.

Коман не удивлен последним местом «МЮ» в группе: «Я знал, что в ЛЧ будет не так просто, как кажется. Удивил «Копенгаген» – они действительно хороши»

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51 комментарий
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Роналду не прессингует, а Де Хеа плохо играет ногами. Да сколько можно уже?
+63
-5
+58
Каждая новость про МЮ = антирекорд 7Хага. Пожалуйста, продолжайте 🙏🏽🙏🏽🙏🏽
+43
-6
+37
Ответ Dexter Morgan
Роналду не прессингует, а Де Хеа плохо играет ногами. Да сколько можно уже?
И Санчо плохо тренируется ((
+33
-1
+32
Пропустить 15 голов в группе с Копенгагеном и Галатасараем, надо умудриться, конечно. Это ещё Бавария сегодня не старалась, так бы число было бы ещё менее приятное
+32
-1
+31
неутомимый Тен Хаг, что ни матч - то рекорд!
+29
-2
+27
Тен Хаг лучший тренер, как он держит эту дисциплину, как он убрал ненужного, старого Роналду, как же он выгнал этого самого несовременного вратаря Де Хеа, купил топаря Антони, который ни гола вроде бы ещё не забил в этом сезоне, как же он мудро решил ситуацию с Санчо , просто гений тренерского цеха и просто "МУЖЫК"!
+22
-1
+21
Тен Хаг обещал быть в четверке и не соврал!
+21
-1
+20
Фифтин Хаг!
+16
0
+16
Виноват не прессингуюший Роналду, и плохо играющий ногами Дэ Хеа
+10
-2
+8
Ну это уже реально не Тен, а Фифтин
+8
-1
+7
Наверное была сложная группа, не то что у Сити
+7
0
+7
МЮ всё больше и больше превращается в английский Спартак
+6
0
+6
Очередной рекорд лучшего тренера месяца.
+5
0
+5
Пирс Морган, твой выход
+4
0
+4
какой антирекорд побьет тен хаг в следующем матче ливерпулем?
+4
-1
+3
МЮ - середняк, но зато с историей.

Сколько же бабла они залили, а толку нет.

Позорище.
+2
0
+2
в чемпионате разница минус три мяча и здесь такая же. А говорят в МЮ стабильности нет 😁
+1
0
+1
Ответ Dexter Morgan
Роналду не прессингует, а Де Хеа плохо играет ногами. Да сколько можно уже?
Если бы не Роналду, Рашфорд забивал бы 20-25 голов каждый год 😃🤭
+1
0
+1
У МЮ заслуженное и достойное последнее место в группе 💪
+1
0
+1
Хаг вписал себя в историю МЮ в очередной раз. Каждый матч новый рекорд.
+1
0
+1
Свои рекорды МЮ побил, пошли национальные.
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Я бы на месте руководство МЮ пригласил бы не думая Флика, лучше просто нету пока, из свободных, а очередного перспективного тренера брать как Тен Хааг не стоит, лучше из топов кого нибудь найти
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Ответ FortMinor
какой антирекорд побьет тен хаг в следующем матче ливерпулем?
Надеемся, что его последний в этом клубе
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Лучший тренер ноября замахивается на декабрь!
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Зато Ливерпуль играет под четвергам!!!
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Серия продолжается
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Вечный рекорд 👍
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Антирекорд за антирекордом🐰🐰🐰
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Так держать Эрик!
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Остановите этого лысого гения!!
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