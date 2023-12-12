Коман не удивлен последним местом «МЮ» в группе: «Я знал, что в ЛЧ будет не так просто, как кажется. Удивил «Копенгаген» – они действительно хороши»

Кингсли Коман не удивлен последним местом «Манчестер Юнайтед» в группе ЛЧ.

Сегодня « » сыграет с «МЮ» на выезде в заключительном туре группового этапа. Мюнхенцы уже обеспечили себе первое место в группе А, набрав 13 очков в 5 матчах. Английский клуб занимает последнее место с 4 очками и может не пробиться даже в Лигу Европы.

«Это неудивительно, потому что я знаю, что в сложно. Я знаю, что они [« »] хорошая команда, но « » тоже был хорош.

«Галатасарай» подписал несколько хороших игроков, которые привыкли играть на топ-уровне. Меня удивил « » – они действительно хороши. Я знал, что все будет не так просто, как кажется, Лига чемпионов никогда не бывает легкой» – сказал полузащитник «Баварии» в интервью Sky Sports.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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