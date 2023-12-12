Фанаты «Баварии» пели «Вы дерьмо и знаете об этом» вышедшим на разминку игрокам «МЮ»

Болельщики «Баварии» поприветствовали игроков «МЮ» оскорбительной песней.

Мюнхенцы и манкунианцы встречаются на «Олд Траффорд» в 6-м туре группового этапа чемпионов.

Когда футболисты принимающей команды появились на поле для разминки, фанаты гостей начали распевать «Вы дерьмо и знаете об этом».

«МЮ» занимает последнее место в группе А. «Бавария» обеспечила себе первую строчку.

«Манчестер Юнайтед» – «Бавария». Амрабат, Антони, Хейлунд, Кейн и Мусиала играют. Онлайн-трансляция

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