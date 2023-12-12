Фанаты «Баварии» пели «Вы дерьмо и знаете об этом» вышедшим на разминку игрокам «МЮ»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА болельщики брань Футбол

Болельщики «Баварии» поприветствовали игроков «МЮ» оскорбительной песней.

Мюнхенцы и манкунианцы встречаются на «Олд Траффорд» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Когда футболисты принимающей команды появились на поле для разминки, фанаты гостей начали распевать «Вы дерьмо и знаете об этом».

«МЮ» занимает последнее место в группе А. «Бавария» обеспечила себе первую строчку.

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15 комментариев
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Ну тут по фактам
+60
-3
+57
Мне кажется, это и болельщики МЮ пели.
+36
-3
+33
От таких слов Бруну должен упасть, держась за лицо
+29
-4
+25
И в чём они неправы?)
+11
-2
+9
Ответ Ебздрогыч
Ну тут по фактам
🤣🤣🤣
+7
-2
+5
все по факту
+3
-2
+1
Factos
+2
-1
+1
Ответ Ебздрогыч
От таких слов Бруну должен упасть, держась за лицо
скорее держась за уши, от того что услышал это
+1
0
+1
Вспоминают финал ЛЧ
+2
-2
0
А есть такие фанаты, кто тоже самое про соперника не поёт/кричит?
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
От таких слов Бруну должен упасть, держась за лицо
Или орать на судью и размахивать руками))
+3
-3
0
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