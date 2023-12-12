«МЮ» 1 раз пробил в створ «Баварии» и уступил по ударам 3:6 в первом тайме

«Бавария» чаще «Манчестер Юнайтед» била в первом тайме матча Лиги чемпионов.

Команда Томаса Тухеля, выступая в гостях, пробила 6 раз и дважды попала в створ. У хозяев 3 удара по воротам и 1 – в створ.

Также мюнхенцы чаще владели мячом (54% против 46%), отдали больше точных передач (279 против 195).

После первой половины счет 0:0. « » необходима победа, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф.

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