«МЮ» 1 раз пробил в створ «Баварии» и уступил по ударам 3:6 в первом тайме

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Эрик тен Хаг Футбол

«Бавария» чаще «Манчестер Юнайтед» била в первом тайме матча Лиги чемпионов.

Команда Томаса Тухеля, выступая в гостях, пробила 6 раз и дважды попала в створ. У хозяев 3 удара по воротам и 1 – в створ.

Также мюнхенцы чаще владели мячом (54% против 46%), отдали больше точных передач (279 против 195).

После первой половины счет 0:0. «МЮ» необходима победа, чтобы иметь шансы на выход в плей-офф.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В общем, правильно болелы перед матчем кричалки выдавали. Только по сути, это справедливо в обе стороны в этом матче
+7
-2
+5
Ответ Unknown Forusha
Комментарий удален модератором
странное чувство юмора
+7
-2
+5
тем удивительнее что мансунианцы выиграют...
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Unknown Forusha
Комментарий удален модератором
ну Баварии ничего особо не надо, только карму почистить после разгрома от цвайтрахта. А вот чего мю хочет непонятно
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий