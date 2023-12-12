Калешин об «Алании»: «Генетически команда-чемпион, команда-хищник, здесь чемпионская кровь, не представляю ее без страсти, агрессии и прессинга. Предложение принял без раздумий – дважды сюда не зовут»

Теги Евгений Калешин премьер-лига Россия Первая лига Алан Чочиев Батраз Хадарцев Алания Владикавказ Батраз Гурциев Николай Гиоргобиани Футбол

Евгений Калешин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Алании».

Экс-тренер «Акрона» подписал с владикавказским клубом контракт на 3,5 года.

– Во-первых, хочу поприветствовать всех болельщиков, всех любителей футбола в республике, руководство, игроков и персонал клуба. Для меня это огромная честь, что выбор руководства выпал именно на наш тренерский штаб. «Алания» – это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут. С трепетом, волнением и воодушевлением принял предложение возглавить команду! Принимаемся за работу.

– Не испытывали никаких сомнений перед решением прихода в «Аланию»?

– Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей.

– С кем из нынешнего состава красно-желтых вы уже знакомы?

– Практически всех ребят я знаю лично. Алан Чочиев и Батраз Хадарцев играли у меня в Калининграде. Батраза Гурциева тренировал еще в Академии «Краснодара» в команде 1998 года рождения. Николая Гиоргобиани пытался в свое время удержать в «Урожае» (смеется), но он все же перешел в «Чайку». Лексо Татаев был у меня капитаном команды в Академии «Краснодара». Естественно, знаю почти всех. Мы часто пересекались во время матчей и на сборах, и в чемпионате. «Алания» традиционно была одним из самых неудобных соперников. Уступали с крупными счетом, выигрывали, делили очки. В общем, очень хорошо знакомы с командой.

– Каковы ваши планы на ближайшее время в плане работы с командой?

– Сейчас у нас будет корректировка подготовительного периода, потому что он был составлен предыдущим тренерским штабом. Естественно, взгляды на подготовку у всех разнятся. Это нормально. Постараемся сейчас скорректировать их. Надо вдохнуть в команду позитивную энергию. Она придет к нам благодаря усердной работе. Это самое важное на данном этапе.

Не надо забегать сразу же слишком далеко вперед. Нам предстоит создать профессиональную и в то же время доброжелательную атмосферу на первых встречах и собраниях с командой. Это огромный труд. Непросто поддерживать мотивацию подопечных, когда они уже одной ногой в РПЛ, но из-за регламентных предписаний команда не проходит. Это тяжело психологически.

Но как я уже сказал руководству, даже хищники иногда попадают в капканы. Даже самые дерзкие. Поэтому, думаю, нам необходимо много работать с ментальной составляющей. Надо снова разжечь огонь, поднять мотивацию, добавить драйва! Все это будет возможно, только если весь клуб будет работать как единое целое и будет действовать на одной волне. Мне кажется, это на данный момент важнее стратегических и тактических аспектов футбола.

Естественно, у меня немного другой взгляд в этом виде спорта. Поэтому что-то точно поменяется. Это нормальная история с новыми тренерами. У каждого есть свой субъективный взгляд на игру. Каждый транслирует то, во что верит сам. Футбол – это не ракетостроение, ничего в нем сверхсложного нет. Постараемся, чтобы футболисты приняли наши идеи. Нам будет важно завоевать уважение и внимание игроков. Наверное, это будет самой сложной и ответственной частью.

– Чего ожидать болельщикам от «Алании» с Евгением Калешиным у руля?

– Думаю, акцент должен быть на самой «Алании». Все-таки здесь есть свои победные и чемпионские традиции и амбиции! Команда всегда была страстной. Я помню и 95-й год, и 96-й. Хорошо помню матчи тех времен в исполнении владикавказского клуба. Это была действительно выдающаяся команда. Она оставила огромный след в футболе. У нас уже есть успешные примеры. Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга.

Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Будем пытаться соединить воедино лучшие качества наших игроков. Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол. Надо думать о том, какой будет «Алания» не с Калешиным, а о том, какой будет «Алания» из Владикавказа! Акцент должен быть таким. Мне кажется, даже больше мы сами должны подстроиться и адаптироваться под генетику, под кровь клуба, – сказал Калешин.

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15 комментариев
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дважды не зовут в Реал и Аланию.
+21
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Ответ Dizzod
дважды не зовут в Реал и Аланию.
Зидана,Анчелотти и Капелло звали в Реал дважды,а вот до Алании не доросли
+10
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Блин, столько пафоса как будто он Реал или Баварию возглавил
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Калешин один раз в жизни что-то покритиковал, последствия не понравились. И сейчас он только хвалит. Быстро же произошло его перерождение))
+3
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+3
Во-первых, добрый вечер©️
+2
0
+2
Ответ Муканов Арманбек
Зидана,Анчелотти и Капелло звали в Реал дважды,а вот до Алании не доросли
пса звали дважды
+2
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+2
Ответ Ебздрогыч
Блин, столько пафоса как будто он Реал или Баварию возглавил
Мужик вообще фонтанирует эмоциями, зачастую полярными. Как ребёнок, то восторженные визги радости, то истерика со слезами. Явно лабильная психика, истеричка какой-то...
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Не понял, Женя, там что новую водку разработали? Насчет чемпионства
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ДНК, рычаги и полпути к величию.
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Ничоси его на радостях торкнуло.
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дома по ходу лещей надавали, вернули на землю..
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Ответ Дядя ТУРА
пса звали дважды
Ну так в Думу посредственных не берут...наверное
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Ответ Дядя ТУРА
пса звали дважды
Яновский, Тедеев

А Газзаев это вообще комбо, у него и сын дважды тренировал. Сам он трижды приходил как тренер
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Ответ Нейтральный критик
ДНК, рычаги и полпути к величию.
плюс доминирование
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Ответ Ебздрогыч
Блин, столько пафоса как будто он Реал или Баварию возглавил
Ну что ты прям. Клуб действительно с историей.
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