Калешин об «Алании»: «Генетически команда-чемпион, команда-хищник, здесь чемпионская кровь, не представляю ее без страсти, агрессии и прессинга. Предложение принял без раздумий – дважды сюда не зовут»

Евгений Калешин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Алании».

Экс-тренер «Акрона» подписал с владикавказским клубом контракт на 3,5 года.

– Во-первых, хочу поприветствовать всех болельщиков, всех любителей футбола в республике, руководство, игроков и персонал клуба. Для меня это огромная честь, что выбор руководства выпал именно на наш тренерский штаб. «Алания» – это большой клуб с традициями, здесь есть чемпионская кровь, генетически команда-чемпион, команда-хищник. Можно сказать, что дважды в «Аланию» не зовут. С трепетом, волнением и воодушевлением принял предложение возглавить команду! Принимаемся за работу.



– Не испытывали никаких сомнений перед решением прихода в «Аланию»?

– Ни секунды не раздумывал. Это был мой приоритетный вариант. Повторюсь, это действительно большой клуб с историей.

– С кем из нынешнего состава красно-желтых вы уже знакомы?

– Практически всех ребят я знаю лично. и играли у меня в Калининграде. тренировал еще в Академии «Краснодара» в команде 1998 года рождения. пытался в свое время удержать в «Урожае» (смеется), но он все же перешел в «Чайку». Лексо Татаев был у меня капитаном команды в Академии «Краснодара». Естественно, знаю почти всех. Мы часто пересекались во время матчей и на сборах, и в чемпионате. «Алания» традиционно была одним из самых неудобных соперников. Уступали с крупными счетом, выигрывали, делили очки. В общем, очень хорошо знакомы с командой.

– Каковы ваши планы на ближайшее время в плане работы с командой?

– Сейчас у нас будет корректировка подготовительного периода, потому что он был составлен предыдущим тренерским штабом. Естественно, взгляды на подготовку у всех разнятся. Это нормально. Постараемся сейчас скорректировать их. Надо вдохнуть в команду позитивную энергию. Она придет к нам благодаря усердной работе. Это самое важное на данном этапе.

Не надо забегать сразу же слишком далеко вперед. Нам предстоит создать профессиональную и в то же время доброжелательную атмосферу на первых встречах и собраниях с командой. Это огромный труд. Непросто поддерживать мотивацию подопечных, когда они уже одной ногой в , но из-за регламентных предписаний команда не проходит. Это тяжело психологически.

Но как я уже сказал руководству, даже хищники иногда попадают в капканы. Даже самые дерзкие. Поэтому, думаю, нам необходимо много работать с ментальной составляющей. Надо снова разжечь огонь, поднять мотивацию, добавить драйва! Все это будет возможно, только если весь клуб будет работать как единое целое и будет действовать на одной волне. Мне кажется, это на данный момент важнее стратегических и тактических аспектов футбола.

Естественно, у меня немного другой взгляд в этом виде спорта. Поэтому что-то точно поменяется. Это нормальная история с новыми тренерами. У каждого есть свой субъективный взгляд на игру. Каждый транслирует то, во что верит сам. Футбол – это не ракетостроение, ничего в нем сверхсложного нет. Постараемся, чтобы футболисты приняли наши идеи. Нам будет важно завоевать уважение и внимание игроков. Наверное, это будет самой сложной и ответственной частью.

– Чего ожидать болельщикам от «Алании» с Евгением Калешиным у руля?

– Думаю, акцент должен быть на самой «Алании». Все-таки здесь есть свои победные и чемпионские традиции и амбиции! Команда всегда была страстной. Я помню и 95-й год, и 96-й. Хорошо помню матчи тех времен в исполнении владикавказского клуба. Это была действительно выдающаяся команда. Она оставила огромный след в футболе. У нас уже есть успешные примеры. Я не представляю «Аланию» без мяча. Не представляю эту команду без страсти, без агрессии, без прессинга.

Футбол меняется и эволюционирует. Нам нельзя отставать. Будем пытаться соединить воедино лучшие качества наших игроков. Постараемся сделать так, чтобы команда играла в тотальный коллективный футбол. Надо думать о том, какой будет «Алания» не с Калешиным, а о том, какой будет «Алания» из Владикавказа! Акцент должен быть таким. Мне кажется, даже больше мы сами должны подстроиться и адаптироваться под генетику, под кровь клуба, – сказал Калешин.

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