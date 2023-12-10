Индзаги о 4:0 с «Удинезе»: «Я боялся, потому что они обыграли «Милан» на «Сан-Сиро». Но «Интер» отлично справился»

Симоне Индзаги рад, что «Интер» разгромил «Удинезе» (4:0) в Серии А.

«Мы забили очень хорошие голы, парни отлично справились. Я боялся этого матча, потому что видел, как « » на этом стадионе обыграл « » три недели назад. Сейчас эта команда в нижней половине таблицы, но ее уровень выше, чем можно предположить. Она может опасно контратаковать, однако парни блестяще справились с задачей, сохранив правильный настрой и интенсивность до самого конца.

Мы дали [на победу «Ювентуса» над «Наполи»] ответ, достойный отличной команды. Мы должны сосредоточиться на себе и не думать о том, что происходит где-то еще. Мы чаще всего играем после « », но к этому уже привычны», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sport Italia.

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