«Милан» отстал от «Интера» на 9 очков после 15-го тура Серии А, от «Ювентуса» – на 7

Теги Интер Рома Милан Ювентус серия А Италия рейтинги Наполи Футбол

«Интер» и «Ювентус» увеличили отрыв от «Милана» по итогам 15-го тура Серии А.

Команда Стефано Пиоли уступила «Аталанте» (2:3). «Россонери» идут на третьем месте с 29 очками.

«Интер», разгромив «Удинезе» (4:0), сохранил первую строчку – у него 38 баллов. «Ювентус», в пятницу одолевший «Наполи» (1:0), отстает от «нерадзурри» на два очка.

Замыкает четверку «Рома». У команды Жозе Моуринью 24 очка при игре в запасе, и она опережает «Наполи» по дополнительным показателям.

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13 комментариев
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Занятно, что спорц серию А Миланом меряет. Почему не Наполи, они всё-таки действующий чемпион?
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Гоббы конечно высоковато со своим гамнофутболом.
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Милану хотя бы в топ 4 попасть
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Милану уже не за Интером (и Ювентусом) гнаться нужно, а посматривать на Наполи с Ромой. Дело даже не в очках, а в самой игре, точнее её отсутствии.
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Казалось бы фаворит Интер, но Юве с Максом скучным могут спокойно забрать чашку. Учитывая бэкграунд.
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Ответ Eziiko
Милану хотя бы в топ 4 попасть
Рому вряд ли вперёд пропустят
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Ответ Tun
Рому вряд ли вперёд пропустят
я смотрю абсолютно все матчи Милана. С такой "игрой" не только Рому ппопустим, но и Наполи как минимум.

Вообще в атаке игры нет. Никакой. Ничего. И нечего списывать на травмы, вон Болонья таким составом то как ИГРАЕТ.
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Ответ Jan Paskel
я смотрю абсолютно все матчи Милана. С такой "игрой" не только Рому ппопустим, но и Наполи как минимум. Вообще в атаке игры нет. Никакой. Ничего. И нечего списывать на травмы, вон Болонья таким составом то как ИГРАЕТ.
Стагнация Пиоли? Засиделся мужик?
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Ответ Семён Жуйло
Занятно, что спорц серию А Миланом меряет. Почему не Наполи, они всё-таки действующий чемпион?
Потому что Милан из того же города, что и Интер.
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Ответ Любезный Коссутий
ну тут Интер уже наверное можно поздравить с чемпионством, ну а Милану успехов в борьбе за топ-4
есть же Ювентус, который не играет в еврокубках, это большой плюс
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Ответ Любезный Коссутий
ну тут Интер уже наверное можно поздравить с чемпионством, ну а Милану успехов в борьбе за топ-4
Рановато, Аллегри надежно припарковался в этом сезоне
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