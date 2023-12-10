«Милан» отстал от «Интера» на 9 очков после 15-го тура Серии А, от «Ювентуса» – на 7
«Интер» и «Ювентус» увеличили отрыв от «Милана» по итогам 15-го тура Серии А.
Команда Стефано Пиоли уступила «Аталанте» (2:3). «Россонери» идут на третьем месте с 29 очками.
«Интер», разгромив «Удинезе» (4:0), сохранил первую строчку – у него 38 баллов. «Ювентус», в пятницу одолевший «Наполи» (1:0), отстает от «нерадзурри» на два очка.
Замыкает четверку «Рома». У команды Жозе Моуринью 24 очка при игре в запасе, и она опережает «Наполи» по дополнительным показателям.
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Вообще в атаке игры нет. Никакой. Ничего. И нечего списывать на травмы, вон Болонья таким составом то как ИГРАЕТ.