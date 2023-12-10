Чернов раскритиковал Бейла за пост «Спартак», мы идем за тобой!»: «Нужно относиться уважительнее к сопернику. Видел и слова губернатора Азарова. Это некрасиво»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Дмитрий Азаров Никита Чернов Антон Зиньковский Гленн Бейл Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Никите Чернову не понравились слова футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!» – написал Бейл перед матчем, который «Крылья» в итоге проиграли 0:3.

«К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Зиньковским и другими ребятами о них. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!

Мы вернули должок за поражение в Самаре? Хотелось забить больше, у нас были для этого моменты. Один Соболев мог забить пять мячей. Хорошо, что сыграли на ноль. Уходим в отпуск с хорошим настроением», – сказал защитник «Спартака» Чернов после крупной победы.

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42 комментария
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Ответ Честный контроль
Комментарий скрыт
болеешь?
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Чернов предлагает оставить футбол без эмоций? Бейл не сказал ничего оскорбительного, обычная мотивационная речь. Возможно, даже подстегнул некоторых игроков Спартака.
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Да, кстати.
Все как-то забыли этот момент.
Что там как Бейл пришел за Спартаком?!
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какой же клоун Чернов. некрасиво это быть капитаном и говорить, что хочешь стать легендой крыльев и провести 300 матчей, а потом неожиданно через две недели уйти и оставить перед важной частью сезона команду без ЦЗ. Почти не играет, зато гонит на Бейла, хотя тот ничего плохого не сказал.

200 минут за этот сезон провел, вот где легендой будет)) легенда ЦСКА, легенда крыльев, и теперь легенда спартака)
+22
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Спартак ответил Бэйлу на поле, продолжать об этом говорить - бессмыслица
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Ответ Сергей Ковалёв
болеешь?
Не видно по нему что ли?))
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Я болела КС, но слова губернатора мне тоже не по духу. Популизм какой-то. А Бэйл вроде ничего такого не сказал.
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Ответ JaidonGames
Комментарий удален модератором
Болеете?🤕
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Ответ Сергей Ковалёв
болеешь?
Он за Спартак в душе - любит комментировать каждую новость
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
Выздоравливай 🖕
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Эх,Кристиан...
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
Какая же бредятина
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Не стоит обращать внимания на слова. Тем более, что ничего оскорбительного в словах Бэйла не было. Услышали - ответили на поле и забыли.
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Это просто треш ток, причём без грубости ) Что к чему... Чернов... 🤡
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Почему престижно выиграть у Спартака?Про Зенит почему-то так не говорят.Значит победа над Спартаком ценится выше чем над Зенитом.
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
И каких лучших игроков забрал Спартак?(
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Ответ Spartakus1984
Та пусть говорят ,вон Бейл только обкакался после этих слов и теперь помалкивает.
Комментарий удален пользователем
Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
Голубушка, бегом фамилии «лучших» игроков по стране, которых отбирал Спартак😂😂😂
Вот ведь обязательно раз в год найдется умник, наслушавшийся бреда от хейтеров малолетних:)
Каждый раз потом сливается:) но через год обязательно еще кто-то приходит со традиционным «Спартакзабираллучших»:))))
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Ответ Barcelona Forever
Выздоравливай 🖕
Эта болезнь не лечится,это хронический диагноз))))
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Ответ Cearvm
Чернов предлагает оставить футбол без эмоций? Бейл не сказал ничего оскорбительного, обычная мотивационная речь. Возможно, даже подстегнул некоторых игроков Спартака.
Тоже думаю так. Какие оскарбления? Только взбодрил ))
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Ответ ApXuMaHqPuT
Таким бейлам надо на поле отвечать - трёшку им отгрузили и пусть домой катятся👋
Комментарий удален модератором
Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
Что ты несешь, зомби?
+2
-2
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Ответ Ева Витебская
Комментарий удален пользователем
Выздоравливай 🖕
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-2
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Ответ Caniball
Да, кстати. Все как-то забыли этот момент. Что там как Бейл пришел за Спартаком?!
Комментарий удален пользователем
Ни с чего ущемился
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Подумаешь. Сказал и сказал.
Ответили аргументированно:) остальное - фигня.
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Мне кажется, кроме мотивации порвать крылья, ничего в этом высказывании оскорбительного не видно. Соперники, почаще идите за нами!
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Ну если у этого самого Бейла есть достоинство, то теперь обязан тоже что-то написать.
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Я фанат Спартака, но тут стало смешно. Чернову самому надо вспомнить какой он пост выложил про игру со Спартаком в бытность игроком цска
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Не тот Бейл пошёл за Спартаком )
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