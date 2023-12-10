Чернов раскритиковал Бейла за пост «Спартак», мы идем за тобой!»: «Нужно относиться уважительнее к сопернику. Видел и слова губернатора Азарова. Это некрасиво»

Никите Чернову не понравились слова футболиста «Крыльев Советов» Гленна Бейла.

«Последняя подготовка в году. «Спартак», мы идем за тобой!» – написал Бейл перед матчем, который «Крылья» в итоге проиграли 0:3.

«К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Видел и слова губернатора Азарова, разговаривали с Зиньковским и другими ребятами о них. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!

Мы вернули должок за поражение в Самаре? Хотелось забить больше, у нас были для этого моменты. Один Соболев мог забить пять мячей. Хорошо, что сыграли на ноль. Уходим в отпуск с хорошим настроением», – сказал защитник «Спартака» Чернов после крупной победы.

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