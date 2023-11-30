Чернов о «Спартаке»: «У нас нет нормальных игр по содержанию. Последняя была с «Ростовом»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Футбол

Никита Чернов высказался об игре «Спартака» в последних матчах.

Вчера команда Гильермо Абаскаля уступила «Оренбургу» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1). 

«Объяснение такой игре? Не знаю. Нам все равно в новинку играть на искусственном поле, потому что постоянно тренируешься на натуральном. Тем более со снегом… У нас нормальных игр нет. Последняя игра более-менее была с «Ростовом» – по содержанию. В Калининграде был снег – чисто били вперед до первого гола.

Сегодня тоже до гола, потом красная – и все. В конце был момент, чтобы сравнять. 1:0 по тому, как складывалась игра – нормально. Конечно, нельзя назвать это хорошим результатом. Могло быть хуже. Забей мы в концовке, было бы все по-другому уже», – сказал защитник «Спартака». 

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15 комментариев
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Золотые слова. И что б не говорили, я считаю, что поле , удаление, снег, искусственное поле - это не оправдание. Если у команды есть сыгранность и стиль, это будет просматриваться и в таких условиях. Да и Ростов победили, потому что он тупо плывет. В этом году его только ленивый не побеждает🤷‍♂️
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нестабильность в игре, говорит о низком уровне исполнительского мастерства...
Это не «нестабильность», а отсутствие игры. И это говорит о том, что у нас нет нормального тренера. Нас обыгрывает полуосновной состав Оренбурга, громят Крылья Советов, которые обновили состав наполовину и не дорогостоящими легионерами, а молодыми россиянами. Хватит искать отмазки для Рыжего. Он не способен управлять командой и никто, включая его самого, не знает, чего он хочет. Уже сейчас надо искать взрослого, авторитетного тренера (не Черчесова и не Карпина) и этот же состав будет бороться за медали.
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нужно обновлять состав без сожаления скидывать: 1) Джикия 2) Мелёшин 3) Мозес 4) Мартинс 5) Бонгонда 6) Маслов 7) Классен под вопросом: 1) Умяров 2) Денисов 3) Рябчук 4) Тавареш ( с учётом специфики травмы, во время зимних сборов нужно делать выводы и плясать к лету по результатам... целый состав людей кто явно требует к себе внимания и орг выводов по результатам работы уже зимой...
Бонгонда влетел в чемп ярко. А потом стух. И это вызывает вопросы. В нем ли дело. А так, вряд ли в такое время будет массовая распродажа. И под кого опять же покупать новых игроков🤷‍♂️под 30 летнего парня без опыта🤷‍♂️
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покупать надо для развития команды и чем быстрее обновят список выше на более высококлассных игроков, тем сильнее будем...по Бонгонде у меня масса вопросов, не мог игрок в течении двух месяцев совершить такое резкое падение в игре случайно, либо под его манеру подстроились соперники, либо вспышка была случайной на новенького...
Да я не против что надо. Вопрос почему в итоге нам всё равно привезут Классенов и Рябчуков🤷‍♂️
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нестабильность в игре, говорит о низком уровне исполнительского мастерства...
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Кому там красная-то была...
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нужно обновлять состав без сожаления скидывать: 1) Джикия 2) Мелёшин 3) Мозес 4) Мартинс 5) Бонгонда 6) Маслов 7) Классен под вопросом: 1) Умяров 2) Денисов 3) Рябчук 4) Тавареш ( с учётом специфики травмы, во время зимних сборов нужно делать выводы и плясать к лету по результатам... целый состав людей кто явно требует к себе внимания и орг выводов по результатам работы уже зимой...
Смотрю у вас все прибавляется и прибавляется этот "состав", и только рыжий без греха. Да всех продайте, чего уже.
Есть конечно "клиенты", но все равно состав Спартака для уверенного попадания в тройку и уж точно не для стабильных позорных поражений или отскоков от клубов, у которых состав, мягко говоря, и близко нашему не равный, но поставлена какая-никакая игра, в отличии от рыжего бездаря
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нестабильность в игре, говорит о низком уровне исполнительского мастерства...
Причем, ведь атакуют то разнообразно, пробуют и коротко и средне, навесы. Именно в построении игры проблем существенных нет, а вот в принятии решений на поле есть. Есть кто обыгрывать идет до последнего с опущенной вниз головой, кто мяч пихает так, будто и не занимался футболом 15 лет.
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Ответ Peter Parker
Причем, ведь атакуют то разнообразно, пробуют и коротко и средне, навесы. Именно в построении игры проблем существенных нет, а вот в принятии решений на поле есть. Есть кто обыгрывать идет до последнего с опущенной вниз головой, кто мяч пихает так, будто и не занимался футболом 15 лет.
недостаток мастерства...пожалуй сейчас идеальный игрок у нас один Пруцев, вот кто и объём даёт что надо и в пас играет отлично и поляну видит, не хватает немного физики...
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недостаток мастерства...пожалуй сейчас идеальный игрок у нас один Пруцев, вот кто и объём даёт что надо и в пас играет отлично и поляну видит, не хватает немного физики...
Лично мое мнение, в центре поля должны играть Умяров, Литвинов и Пруцев. Вот между собой они гораздо лучшем взаимодействуют, чем когда с ними Мартинс, который способный, но не так синергирует, как эти трое, либо вообще инородное тело Зобнин, который их вообще не понимает. А эти трое хорошо закрывали бы недостатки друг друга.
Но у молодых, та же проблема, что и у остальных матч через матч дается игра.
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Ответ Peter Parker
Лично мое мнение, в центре поля должны играть Умяров, Литвинов и Пруцев. Вот между собой они гораздо лучшем взаимодействуют, чем когда с ними Мартинс, который способный, но не так синергирует, как эти трое, либо вообще инородное тело Зобнин, который их вообще не понимает. А эти трое хорошо закрывали бы недостатки друг друга. Но у молодых, та же проблема, что и у остальных матч через матч дается игра.
по Зобнину спорно, в хорошей форме это очень качественный игрок, по тройке можно было бы рассмотреть...
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нестабильность в игре, говорит о низком уровне исполнительского мастерства...
Нестабильность в игре говорит о низком уровне тренера, особенно когда состав исполнителей и качеством и вариативностью превосходит большую часть команд лиги
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