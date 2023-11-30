Чернов о «Спартаке»: «У нас нет нормальных игр по содержанию. Последняя была с «Ростовом»
Никита Чернов высказался об игре «Спартака» в последних матчах.
Вчера команда Гильермо Абаскаля уступила «Оренбургу» в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:1).
«Объяснение такой игре? Не знаю. Нам все равно в новинку играть на искусственном поле, потому что постоянно тренируешься на натуральном. Тем более со снегом… У нас нормальных игр нет. Последняя игра более-менее была с «Ростовом» – по содержанию. В Калининграде был снег – чисто били вперед до первого гола.
Сегодня тоже до гола, потом красная – и все. В конце был момент, чтобы сравнять. 1:0 по тому, как складывалась игра – нормально. Конечно, нельзя назвать это хорошим результатом. Могло быть хуже. Забей мы в концовке, было бы все по-другому уже», – сказал защитник «Спартака».
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Есть конечно "клиенты", но все равно состав Спартака для уверенного попадания в тройку и уж точно не для стабильных позорных поражений или отскоков от клубов, у которых состав, мягко говоря, и близко нашему не равный, но поставлена какая-никакая игра, в отличии от рыжего бездаря
Но у молодых, та же проблема, что и у остальных матч через матч дается игра.