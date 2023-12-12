Деограсия готов пригласить Мостового на стажировку в «Оренбурге»: «Наши двери всегда открыты»
Давид Деограсия готов пригласить Александра Мостового на стажировку.
– Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?
– Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.
– Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге» – согласитесь?
– Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов, – сказал главный тренер «Оренбурга».
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