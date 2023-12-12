Деограсия готов пригласить Мостового на стажировку в «Оренбурге»: «Наши двери всегда открыты»

Давид Деограсия готов пригласить Александра Мостового на стажировку.

– Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?

– , Мостового, , . Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.

– сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге» – согласитесь?

– Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов, – сказал главный тренер « ».

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