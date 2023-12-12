Деограсия готов пригласить Мостового на стажировку в «Оренбурге»: «Наши двери всегда открыты»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Виктор Онопко Валерий Карпин Оренбург Дмитрий Радченко Спорт-Экспресс Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия готов пригласить Александра Мостового на стажировку.

– Раньше в Испании играло большое количество российских игроков. Кого вы помните?

– Карпина, Мостового, Онопко, Радченко. Выделил бы первых двух. На их игру было смотреть очень приятно. Это были невероятно сильные футболисты, просто топ! Было бы несправедливо выбирать самого лучшего. Думаю, они и сейчас не затерялись бы на поле, ха-ха.

– Александр Мостовой сейчас учится на тренера. Если он обратится к вам с просьбой о стажировке в «Оренбурге» – согласитесь?

– Конечно. Наши двери всегда открыты для него и других специалистов, – сказал главный тренер «Оренбурга».

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6 комментариев
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Можно хотя бы не в этом сезоне?
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Этот Деограсия то хоть чеканить умеет? Чему там Царю учиться то? В футболе же всё давно придумано, двоих обыграл, пнул в девятку и пошел.
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Похвалил царя, позвал на стажировку - глядишь, царь расстает и не будет вспоминать, что Деограсия чеканить не умеет
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Регрессия это д,ля Царя
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Ответ Bergkamp007
Можно хотя бы не в этом сезоне?
Как, мне, царю, Оренбург??
Только Спартак!!
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Ответ Bergkamp007
Можно хотя бы не в этом сезоне?
Можно, но в следующем сезоне его там не будет!
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