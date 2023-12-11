Деограсия о 14-м месте «Оренбурга»: «Мы не должны находиться там. Постараемся выйти из этого положения»

Теги премьер-лига Россия Оренбург Матч ТВ Сочи Давид Деограсия Футбол

Давид Деограсия считает, что «Оренбург» должен занимать место выше в таблице Мир РПЛ.

Главный тренер команды высказался после матча 18‑го тура с «Сочи» (1:1).

«Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ.

Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.

У нас все спланировано на зимнюю паузу. Постараемся выйти из этого положения. Мы не должны находиться там, где сейчас находимся. Что делать? Тренироваться больше и лучше», — сказал Деограсия.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий