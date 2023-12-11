Деограсия о 14-м месте «Оренбурга»: «Мы не должны находиться там. Постараемся выйти из этого положения»

Давид Деограсия считает, что «Оренбург» должен занимать место выше в таблице Мир РПЛ.

Главный тренер команды высказался после матча 18‑го тура с « » (1:1).

«Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ.

Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.

У нас все спланировано на зимнюю паузу. Постараемся выйти из этого положения. Мы не должны находиться там, где сейчас находимся. Что делать? Тренироваться больше и лучше», — сказал .

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