Деограсия о 14-м месте «Оренбурга»: «Мы не должны находиться там. Постараемся выйти из этого положения»
Давид Деограсия считает, что «Оренбург» должен занимать место выше в таблице Мир РПЛ.
Главный тренер команды высказался после матча 18‑го тура с «Сочи» (1:1).
«Понятно, взять одно очко лучше, чем проиграть, но мы хотели сегодня здесь выиграть. Мы доходили до штрафной соперника, но не попадали в створ.
Нам сложно даются последние матчи. Первый тайм был просто ужасен. Во второй половине сыграли уже лучше.
У нас все спланировано на зимнюю паузу. Постараемся выйти из этого положения. Мы не должны находиться там, где сейчас находимся. Что делать? Тренироваться больше и лучше», — сказал Деограсия.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!