Анчелотти вернет Кепу в состав «Реала»: «Справедливо это или нет, но кто-то должен оставаться в запасе»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Унион Берлин Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Нико Пас Футбол

Карло Анчелотти сказал, что Кепа Аррисабалага возвращается в состав «Реала».

Во вторник «Реал» на выезде сыграет с «Унионом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Мадрид» уже вышел в 1/8 финала с первого места.

Испанский вратарь после тяжелой травмы Тибо Куртуа был арендован у «Челси» и стал основным голкипером «сливочных» в этом сезоне. С начала ноября он не играл из-за травмы, и место в воротах занимал украинец Андрей Лунин.

– Полагаю, что вы не ответите, но есть ли у Лунина прямо сейчас преимущество перед Кепой?

– Я отвечу. Кепа будет играть, справедливо это или нет. Несправедливо каждый матч оставлять кого-то в запасе. Но кто-то должен остаться на скамейке.

Позитивный момент в том, что у Лунина появился шанс показать себя, которого не было в прошлом. Мы рады за него. Он хорошо справился.

Кепе не нужно ничего доказывать, у него есть определенный послужной список. Этот период Лунин провел хорошо, но нужно отметить, что Кепа всегда хорошо справлялся со своей работой.

– А Нико Пас будет играть?

– Может быть. Это зависит от того, что я вижу на тренировках. Если есть уставшие игроки, они не будут играть. Больше возможностей могут получить другие футболисты, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

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9 комментариев
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Лунину надо уходить, набираться опыта для попадания в др клубы, потому что в Реале, как на основного не рассчитывают. 15 матчей за 3 сезона
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Теперь каждую ошибку кепы будут под микроскопом смотреть.
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Ответ Royal Watcher
Лунин себя норм показал, запихивать его в глубокий запас, такое себе…
Анчелоти виднее
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Ответ Рахил Тагиев
Лунину надо уходить, набираться опыта для попадания в др клубы, потому что в Реале, как на основного не рассчитывают. 15 матчей за 3 сезона
Не всем же быть основными, он в обойме, когда нужен - задачу решает, но для Реала не основной вариант. Начо отличный пример такого футболиста.
+1
-1
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Ответ Инженер Управляющий
Не всем же быть основными, он в обойме, когда нужен - задачу решает, но для Реала не основной вариант. Начо отличный пример такого футболиста.
Еачо воспитанник Реала, плюс он капитан, плюс травмы защитников гораздо чаще травм вратарей. Лунин оч хороший вратарь, которому правда нужно уходить. Надеюсь у него хороший агент, он вполне может играть в Ла Лиге в основе клуба топ-8
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Ответ Инженер Управляющий
Не всем же быть основными, он в обойме, когда нужен - задачу решает, но для Реала не основной вариант. Начо отличный пример такого футболиста.
Просто шикарный пример 👍 полевой игрок который хотя бы с замены каждый матч может выходить и конкурирует за 3-4 места в составе и вратарь которого раз в год выпускают💪🏽
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