Анчелотти вернет Кепу в состав «Реала»: «Справедливо это или нет, но кто-то должен оставаться в запасе»

Карло Анчелотти сказал, что Кепа Аррисабалага возвращается в состав «Реала».

Во вторник «Реал» на выезде сыграет с « » в 6-м туре группового этапа . « » уже вышел в 1/8 финала с первого места.

Испанский вратарь после тяжелой травмы Тибо Куртуа был арендован у «Челси» и стал основным голкипером «сливочных» в этом сезоне. С начала ноября он не играл из-за травмы, и место в воротах занимал украинец .

– Полагаю, что вы не ответите, но есть ли у Лунина прямо сейчас преимущество перед ?

– Я отвечу. Кепа будет играть, справедливо это или нет. Несправедливо каждый матч оставлять кого-то в запасе. Но кто-то должен остаться на скамейке.

Позитивный момент в том, что у Лунина появился шанс показать себя, которого не было в прошлом. Мы рады за него. Он хорошо справился.

Кепе не нужно ничего доказывать, у него есть определенный послужной список. Этот период Лунин провел хорошо, но нужно отметить, что Кепа всегда хорошо справлялся со своей работой.

– А Нико Пас будет играть?

– Может быть. Это зависит от того, что я вижу на тренировках. Если есть уставшие игроки, они не будут играть. Больше возможностей могут получить другие футболисты, – сказал главный тренер «Реала» .

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