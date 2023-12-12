Анчелотти вернет Кепу в состав «Реала»: «Справедливо это или нет, но кто-то должен оставаться в запасе»
Карло Анчелотти сказал, что Кепа Аррисабалага возвращается в состав «Реала».
Во вторник «Реал» на выезде сыграет с «Унионом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Мадрид» уже вышел в 1/8 финала с первого места.
Испанский вратарь после тяжелой травмы Тибо Куртуа был арендован у «Челси» и стал основным голкипером «сливочных» в этом сезоне. С начала ноября он не играл из-за травмы, и место в воротах занимал украинец Андрей Лунин.
– Полагаю, что вы не ответите, но есть ли у Лунина прямо сейчас преимущество перед Кепой?
– Я отвечу. Кепа будет играть, справедливо это или нет. Несправедливо каждый матч оставлять кого-то в запасе. Но кто-то должен остаться на скамейке.
Позитивный момент в том, что у Лунина появился шанс показать себя, которого не было в прошлом. Мы рады за него. Он хорошо справился.
Кепе не нужно ничего доказывать, у него есть определенный послужной список. Этот период Лунин провел хорошо, но нужно отметить, что Кепа всегда хорошо справлялся со своей работой.
– А Нико Пас будет играть?
– Может быть. Это зависит от того, что я вижу на тренировках. Если есть уставшие игроки, они не будут играть. Больше возможностей могут получить другие футболисты, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
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