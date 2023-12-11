Карло Анчелотти: «Реал» всегда претендует на победу в Лиге чемпионов из-за своей истории. Я не легенда, я просто тренер»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Начо Фернандес Футбол

Карло Анчелотти считает, что «Реал» всегда претендует на победу в Лиге чемпионов.

Во вторник «Реал» на выезде сыграет с «Унионом» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. «Мадрид» уже вышел в 1/8 финала с первого места.

– «Реал» – фаворит на победу в Лиге чемпионов?

– «Реал» из-за своей истории – всегда кандидат на победу в этом турнире. Мы хорошо выступили в группе. Выиграть ЛЧ трудно, но у нас есть качества для того, чтобы бороться до самого конца.

– Должна ли такая легенда, как Карло Анчелотти, завершить карьеру в «Реале»?

– Я не легенда, я просто тренер. Здесь есть игроки с фантастическими карьерами. Вот они должны завершать карьеры здесь.

Тони Кроос – легенда. Как он вам сейчас, он останется?

– Мне нравится то, что я вижу. Что бы они ни сделал в следующем году, его решение будет принято всеми с уважением.

Футболисты принимают решения, что им делать. Такие легенды, как Кроос, Модрич, Начо. Они заслужили это право, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

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6 комментариев
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Папа Карло истину глаголит и очень скромничает, все-таки с Мадридом выиграл все, что только можно, но за переломную и долгожданную Десиму отдельный респект.
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Уважаю Анчелоти!
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