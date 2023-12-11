Карло Анчелотти: «Кака был очень хорош с мячом, а у Беллингема движения без мяча очень эффективны»

Теги Милан Кака Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Сборная Англии по футболу Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема с Кака.

– Какие сходства вы видите у Беллингема и Кака?

– Кака много вырвался в штрафную с мячом. У него не было тех качеств, чтобы часто оказываться там без мяча, как это делает Беллингем.

Сейчас мы играем без чисто «девятки», и в штрафной есть больше места и возможностей для игры на добивании.

С Кака система игры была другая, но в целом он очень хорошо обращался с мячом, а движения Беллингема без мяча очень эффективны, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

Напомним, что бразилец под руководством итальянца выиграл «Золотой мяч» в «Милане».

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11 комментариев
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Белингему далеко до Легенды Реала Кака!
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Кака был вдобавок интеллигентом на поле.
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Пиковый Кака вообще один из величайших игроков в истории. Всегда был его фанатом. Дриблинг, скорость, пас, удар. При этом он делал всё так спокойно и элегантно. И Кака ментально отличался от всех бразильцев. Да, на это повлияло то, что в его семье всё было в порядке с финансами. Если бы не травмы, то мы бы сейчас говорили о величии трёх. Роналду, Месси и Кака. Кака всегда был профессионалом на футбольном поле и за его пределами. Кстати, за Реал он тоже достаточно забивал и отдавал. И это при всех проблемах со здоровьем. Гений. Если бы Кака играл сейчас, то наверняка он играл бы на позиции ложной девятки. А у Джуда впереди великая карьера. Он уже показывает, что величие впереди его ждёт.
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Надеюсь под его руководством Беллингем выиграет ЗМ.
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Лишь праймовый Кака смог одолеть Роналду и Месси. Этим всё сказано. Гений. И лишь травмы помешали быть в дальнейшем рядом с ними.
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Никогда не забуду, когда Роналду, Кака, Хаби Алонсо и Бензема разом в Реале оказались.
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Ответ Real_v_dushe
Джуд другого уровня игрок, это какое космическое сочетание футбольных навыков
Ну Кака был великолепен. Как и вся сборная Бразилии 2002 г.
Но раз новость о Беллингеме, то он ярко выступает. У англичан давно не было таких игроков.
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Ответ Real_v_dushe
Джуд другого уровня игрок, это какое космическое сочетание футбольных навыков
Джуд может стать игроком такого уровня. Но Кака был космическим. Единственный, кто смог Роналду и Месси одолеть.
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