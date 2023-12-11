Карло Анчелотти: «Кака был очень хорош с мячом, а у Беллингема движения без мяча очень эффективны»

Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема с Кака.

– Какие сходства вы видите у и Кака?

– Кака много вырвался в штрафную с мячом. У него не было тех качеств, чтобы часто оказываться там без мяча, как это делает Беллингем.

Сейчас мы играем без чисто «девятки», и в штрафной есть больше места и возможностей для игры на добивании.

С Кака система игры была другая, но в целом он очень хорошо обращался с мячом, а движения Беллингема без мяча очень эффективны, – сказал главный тренер « » .

Напомним, что бразилец под руководством итальянца выиграл «Золотой мяч» в « ».

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