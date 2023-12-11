Карло Анчелотти: «Кака был очень хорош с мячом, а у Беллингема движения без мяча очень эффективны»
Карло Анчелотти сравнил Джуда Беллингема с Кака.
– Какие сходства вы видите у Беллингема и Кака?
– Кака много вырвался в штрафную с мячом. У него не было тех качеств, чтобы часто оказываться там без мяча, как это делает Беллингем.
Сейчас мы играем без чисто «девятки», и в штрафной есть больше места и возможностей для игры на добивании.
С Кака система игры была другая, но в целом он очень хорошо обращался с мячом, а движения Беллингема без мяча очень эффективны, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
Напомним, что бразилец под руководством итальянца выиграл «Золотой мяч» в «Милане».
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Но раз новость о Беллингеме, то он ярко выступает. У англичан давно не было таких игроков.