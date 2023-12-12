Невилл об «МЮ»: «Да, тен Хаг должен работать лучше, да, Марсьяль в атаке – это нелепо, но 10 лет неудач – вина Глейзеров, мы просто ждем прихода новых владельцев. У клуба нет спортивного отдела»
Гари Невилл считает Глейзеров ответственными за кризис в «Манчестер Юнайтед».
В субботу «МЮ» уступил «Борнмуту» на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.
«Послушайте, я думаю, что в данный момент мы просто выжидаем, пока не появятся новые владельцы. Люди говорят: «Нельзя винить Глейзеров в том или ином», – это все можно полностью списать на руководство. У них нет спортивного директора. У них нет никого, кто мог бы сказать «нет» тренеру.
Когда тренеры «Манчестер Юнайтед» получают немного власти, они берут на себя селекцию и начинают подписывать игроков. Они становятся влиятельнее, чем следовало бы. В других клубах есть действительно компетентные спортивные отделы. То, что «МЮ» уже 10 лет не может обеспечить лидерство, руководство и силу при подборе персонала – на совести Глейзеров. 300-400 миллионов фунтов за раз, трижды или четырежды за 10 лет – это полный провал. Это на совести владельцев. Вот почему сэр Джим Рэтклифф собирается возглавить спортивный департамент. Глейзеры знают, что не могут этого сделать.
Да, Эрик тен Хаг должен работать лучше. Да, Антони Марсьяль в атаке – это нелепо. Стиль игры отсутствует. Игроки должны играть намного лучше, некоторые выступления, как индивидуальные, так и командные, хаотичны. Результат [матча с «Борнмутом»] – позор, я не могу в это поверить. «Борнмут» – молодцы, но этого не должно было случиться. Но продолжающиеся 10 лет неудачи – это вина [Глейзеров]», – сказал экс-игрок «МЮ» в подкасте Sky Sports.
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Если Глейзеры и нубы, так только из-за того, что слушают вот таких легенд, а потом приглашают бог знает какого инвалида тренировать МЮ.
- Не давать игрокам жирные контракты
- Не продавать игроков задешево
- Не брать игроков и тренеров которые уже все выиграли и пришли за "новым вызовом"
- Не увольнять тренеров при первом серьезном кризисе и доверять им
- Улучшить тренировочную базу
- Не менять тренера на другого с абсолютно другой философией игры
- Не брать старых игроков и игроков в аренды без крайней нужды
- Не выносить сор из избы