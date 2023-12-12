Невилл об «МЮ»: «Да, тен Хаг должен работать лучше, да, Марсьяль в атаке – это нелепо, но 10 лет неудач – вина Глейзеров, мы просто ждем прихода новых владельцев. У клуба нет спортивного отдела»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Глейзеры Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Гари Невилл считает Глейзеров ответственными за кризис в «Манчестер Юнайтед».

В субботу «МЮ» уступил «Борнмуту» на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

«Послушайте, я думаю, что в данный момент мы просто выжидаем, пока не появятся новые владельцы. Люди говорят: «Нельзя винить Глейзеров в том или ином», – это все можно полностью списать на руководство. У них нет спортивного директора. У них нет никого, кто мог бы сказать «нет» тренеру.

Когда тренеры «Манчестер Юнайтед» получают немного власти, они берут на себя селекцию и начинают подписывать игроков. Они становятся влиятельнее, чем следовало бы. В других клубах есть действительно компетентные спортивные отделы. То, что «МЮ» уже 10 лет не может обеспечить лидерство, руководство и силу при подборе персонала – на совести Глейзеров. 300-400 миллионов фунтов за раз, трижды или четырежды за 10 лет – это полный провал. Это на совести владельцев. Вот почему сэр Джим Рэтклифф собирается возглавить спортивный департамент. Глейзеры знают, что не могут этого сделать.

Да, Эрик тен Хаг должен работать лучше. Да, Антони Марсьяль в атаке – это нелепо. Стиль игры отсутствует. Игроки должны играть намного лучше, некоторые выступления, как индивидуальные, так и командные, хаотичны. Результат [матча с «Борнмутом»] – позор, я не могу в это поверить. «Борнмут» – молодцы, но этого не должно было случиться. Но продолжающиеся 10 лет неудачи – это вина [Глейзеров]», – сказал экс-игрок «МЮ» в подкасте Sky Sports.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В клубе было достаточно хороших футболистов, хороших тренеров. Что еще было нужно?)
+3
-1
+2
Как же достали подобные "эксперты", которые во всем винят владельцев. Кого только Глейзеры не приносили в МЮ - Звёзды, топовые игроки, топовые тренеры. Всё этим не то. Разве Глейзеры виноваты, что Тен Хаг физрук из челябинской школы? Разве глейзеры виноваты что Санчо, из перспективного игрока, превратился в табуретку? Подобные примеры можно перечислить целую неделю.
Если Глейзеры и нубы, так только из-за того, что слушают вот таких легенд, а потом приглашают бог знает какого инвалида тренировать МЮ.
+3
-1
+2
Ответ Антонио Мартынов
В клубе было достаточно хороших футболистов, хороших тренеров. Что еще было нужно?)
- Не покупать игроков за оверпрайс
- Не давать игрокам жирные контракты
- Не продавать игроков задешево
- Не брать игроков и тренеров которые уже все выиграли и пришли за "новым вызовом"
- Не увольнять тренеров при первом серьезном кризисе и доверять им
- Улучшить тренировочную базу
- Не менять тренера на другого с абсолютно другой философией игры
- Не брать старых игроков и игроков в аренды без крайней нужды
- Не выносить сор из избы
+4
-3
+1
Ответ Алекс Мелкумян
- Не покупать игроков за оверпрайс - Не давать игрокам жирные контракты - Не продавать игроков задешево - Не брать игроков и тренеров которые уже все выиграли и пришли за "новым вызовом" - Не увольнять тренеров при первом серьезном кризисе и доверять им - Улучшить тренировочную базу - Не менять тренера на другого с абсолютно другой философией игры - Не брать старых игроков и игроков в аренды без крайней нужды - Не выносить сор из избы
А кого они уволили при первом кризисе ? Разве только Моеса у которого кризис в третьем матче начался и не заканчивался 8 месяцев. Остальные как минимум по два сезона отработали, не считая рагника который приходил как временная мера. Терпеливей мю в этом плане клуба и близко нету. Им бы уже как головой об стену биться с ними и менять каждые 10 матчей пока в цель не попадут , чем терять годы с очередным физруком имхо.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий