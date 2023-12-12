Невилл об «МЮ»: «Да, тен Хаг должен работать лучше, да, Марсьяль в атаке – это нелепо, но 10 лет неудач – вина Глейзеров, мы просто ждем прихода новых владельцев. У клуба нет спортивного отдела»

Гари Невилл считает Глейзеров ответственными за кризис в «Манчестер Юнайтед».

В субботу «МЮ» уступил «Борнмуту» на «Олд Траффорд» со счетом 0:3.

«Послушайте, я думаю, что в данный момент мы просто выжидаем, пока не появятся новые владельцы. Люди говорят: «Нельзя винить Глейзеров в том или ином», – это все можно полностью списать на руководство. У них нет спортивного директора. У них нет никого, кто мог бы сказать «нет» тренеру.

Когда тренеры « » получают немного власти, они берут на себя селекцию и начинают подписывать игроков. Они становятся влиятельнее, чем следовало бы. В других клубах есть действительно компетентные спортивные отделы. То, что «МЮ» уже 10 лет не может обеспечить лидерство, руководство и силу при подборе персонала – на совести Глейзеров. 300-400 миллионов фунтов за раз, трижды или четырежды за 10 лет – это полный провал. Это на совести владельцев. Вот почему сэр Джим Рэтклифф собирается возглавить спортивный департамент. Глейзеры знают, что не могут этого сделать.

Да, тен Хаг должен работать лучше. Да, в атаке – это нелепо. Стиль игры отсутствует. Игроки должны играть намного лучше, некоторые выступления, как индивидуальные, так и командные, хаотичны. Результат [матча с «Борнмутом»] – позор, я не могу в это поверить. «Борнмут» – молодцы, но этого не должно было случиться. Но продолжающиеся 10 лет неудачи – это вина [Глейзеров]», – сказал экс-игрок «МЮ» в подкасте Sky Sports.

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