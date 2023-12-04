Саттон о проблемах «МЮ»: «Дело не только в тен Хаге. В раздевалке есть змеи, она полна примадонн. Бруну, Рэшфорд, Марсьяль не бегут – почему? Рой Кин позволил бы не возвращаться в защиту?»
Крис Саттон считает, что не на всех игроков «Манчестер Юнайтед» можно положиться.
«Дело в намного большем, чем в тен Хаге. У него в раздевалке есть игроки-змеи, как по мне.
Игроки, которые не бегут. Бруну Фернандеш не бежит, Маркус Рэшфорд не бежит, Антони Марсьяль не бежит. Они талантливые игроки, почему так происходит?
Я не понимаю, на какой позиции играет Бруну. Но он капитан. Рой Кин, Стив Брюс, Брайан Робсон, будучи капитанами, допустили бы то, что происходит на поле? Разве они позволили бы игрокам не возвращаться в защиту, не выкладываться полностью?
Я могу представить себе поведение игроков «Ньюкасла» в раздевалке. Представляю, что им приходится сдерживаться, а потом они выходят на поле, готовые взорваться. И есть «Манчестер Юнайтед», раздевалка которого полна примадонн», – заявил бывший форвард «Челси».
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Причём даже в обзоре есть дикий момент
https://youtu.be/rU19hg90_GA?si=XYXWJZsCm0fp_80e
С 01:10
Кривой пас Рэша и Бруну принципиально вообще ничего не делает при атаке соперника, просто пешеходит/стоит, даже когда соперники в метре
Довольно удобно и комфортно играть в футбол, когда мячик у тебя в ногах, но, к сожалению для таких игроков, как Фернандес, это происходит менее 5% времени матча. Вряд ли у Фернандеса за матч накопится 5 минут чистого времени, когда он с мячом.
Если тренер сменит капитана, то есть шанс, что его не сольют.
Но пока что больше шансов на то, что капитан сольет тренера.
Напомню, что первый сезон под его руководством (86/87) команда того самого Брайана Робсона (не прочь был опрокинуть рюмаху, другую, третью) заняла 11-е место. И хотя некст сезон выдался куда удачнее (2-е), но в своем третьем сезоне в МЮ вновь провал - 11-е. К Рождеству своего 4-го сезона Ферги и его парни были на пути в Пердив. Не выиграй весной 90-го свой первый трофей (Кубок Англии) будущая легенда Манчестера по мнению многих был бы уволен по окончании сезона. Как то так.
Полная противоположность ему - Бернарду Силва. Помню тут на главной висела статья, где при счёте 1:0 или 2:0 в пользу Сити, Бернарду не отдал пас вперёд на Холанда, Холанд на него за это накричал, а Пеп потом объяснил что надо было подержать мяч и успокоить игру, а не пытаться пулять вперёд в надежде на гол, но с риском контратаки. Поэтому МЮ играет 3:3 с Галатасараем, ведя в счёте 2 мяча, а Сити спокойно доводит дело до победы