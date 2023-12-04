Саттон о проблемах «МЮ»: «Дело не только в тен Хаге. В раздевалке есть змеи, она полна примадонн. Бруну, Рэшфорд, Марсьяль не бегут – почему? Рой Кин позволил бы не возвращаться в защиту?»

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл Рой Кин премьер-лига Англия Стив Брюс Брайан Робсон Крис Саттон Эдди Хау Антони Марсьяль Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Крис Саттон считает, что не на всех игроков «Манчестер Юнайтед» можно положиться.

«Дело в намного большем, чем в тен Хаге. У него в раздевалке есть игроки-змеи, как по мне.

Игроки, которые не бегут. Бруну Фернандеш не бежит, Маркус Рэшфорд не бежит, Антони Марсьяль не бежит. Они талантливые игроки, почему так происходит?

Я не понимаю, на какой позиции играет Бруну. Но он капитан. Рой Кин, Стив Брюс, Брайан Робсон, будучи капитанами, допустили бы то, что происходит на поле? Разве они позволили бы игрокам не возвращаться в защиту, не выкладываться полностью?

Я могу представить себе поведение игроков «Ньюкасла» в раздевалке. Представляю, что им приходится сдерживаться, а потом они выходят на поле, готовые взорваться. И есть «Манчестер Юнайтед», раздевалка которого полна примадонн», – заявил бывший форвард «Челси».

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33 комментария
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Стадион разваливается, клуб гниёт изнутри, игроки давно сидят на жирных з/п и завонялись уже. Клуб идёт ко дну и его уже не спасти в этой формации. Нужна продажа новому владельцу и очищение этих авгиевых конюшень полностью.
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Бруно не бежит? Мужик ты там с дуба рухнул?
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Ответ Will Turner
Бруно не бежит? Мужик ты там с дуба рухнул?
бежать и отрабатывать и бежать для статистики разые вещи.
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Ответ Nicolas Erfe
Стадион разваливается, клуб гниёт изнутри, игроки давно сидят на жирных з/п и завонялись уже. Клуб идёт ко дну и его уже не спасти в этой формации. Нужна продажа новому владельцу и очищение этих авгиевых конюшень полностью.
и во всем этом виноват КриРо 🤣🤣🤣
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Ответ Дима
бежать и отрабатывать и бежать для статистики разые вещи.
+++
Причём даже в обзоре есть дикий момент
https://youtu.be/rU19hg90_GA?si=XYXWJZsCm0fp_80e

С 01:10
Кривой пас Рэша и Бруну принципиально вообще ничего не делает при атаке соперника, просто пешеходит/стоит, даже когда соперники в метре
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Ответ Will Turner
Бруно не бежит? Мужик ты там с дуба рухнул?
Вам Усейн Болт реально нужен)) Бегать будет знатно. Толку ноль, но никто не скажет - "вот он не бежит")))
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Всё правильно. Пинать некому эту англо-португальскую мафию.
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Да Бруну мешок, который вывез себе хорошие отзывы и статистику, когда играл с Великим Погба
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Да Бруно как раз бежит
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Ответ Will Turner
Бруно не бежит? Мужик ты там с дуба рухнул?
А куда конкретно он бежит? Покажите момент, где Бруну выполнял бы черновую работу, отрабатывал бы за партнера в обороне и тд.
Довольно удобно и комфортно играть в футбол, когда мячик у тебя в ногах, но, к сожалению для таких игроков, как Фернандес, это происходит менее 5% времени матча. Вряд ли у Фернандеса за матч накопится 5 минут чистого времени, когда он с мячом.
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Ответ King_X
+++ Причём даже в обзоре есть дикий момент https://youtu.be/rU19hg90_GA?si=XYXWJZsCm0fp_80e С 01:10 Кривой пас Рэша и Бруну принципиально вообще ничего не делает при атаке соперника, просто пешеходит/стоит, даже когда соперники в метре
во не знаю че за момент, но помню точно как потерял и пешочком попер
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Ответ Will Turner
Бруно не бежит? Мужик ты там с дуба рухнул?
может не в ту сторону бежит?
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Ответ teg91
Бруно бегает, как-раз, очень даже много. Его проблема в том, что у него потерь уйма, что не соответствует топ уровню...Ну а Трэшфорд... Видимо, у него какой-то компромат на 7Хага есть, иначе трудно объяснить его тупую упертость, с которой он ставит депутата в состав
А Уткин был прав, сравнивая Рэшфорда с Винисиусом
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не не подумайте, что я ищу че-то но это так в глаза бросается, потерял и ноль реакции...
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может и бруно, но рэш мне запомнился. Ну если двое топ атаки уже говорит о многом
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Бруну не бежит, и брака много.
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а Бруну не делает? там я помню Рэш на своем потерял и пешочком пошел когда мю слева были
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от старших к младшим
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Дело в том каких тренеров набирают, поэтому и дизмораль поколенями длится
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Таких как Рой Кин современный футбол больше не делает. Ну или их не берут в большие клубы ибо считают токсичными. Нынче в моде те которые плачут от любого прикосновения, кушают авокадо и носят вещи из переработанного пластика.
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Рой Кин ... бы Тен Хага.
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Фергюсон позволил бы игрокам всё время страдать фигней? Или так не работает?
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С таким тандемом тренер-капитан МЮ не дотянет до конца сезона, не поменяв одного из них.

Если тренер сменит капитана, то есть шанс, что его не сольют.

Но пока что больше шансов на то, что капитан сольет тренера.
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В раздевалке полно змей, гадюк, ехидн и аспидов. Бррр...
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Не надо сравнивать времена, это пустое. В эпохи Брайана Робсона и Роя Кина основы английских клубов состояли из матерых британских парней с соответствующим менталитетом воинов. Но, даже тогда роль личности главного коуча имело значение. У Сэра Алекса после победы с шотландским "Абердином" в еврокубке в начале его пути в МЮ карьера складывалась отнюдь не блестяще.
Напомню, что первый сезон под его руководством (86/87) команда того самого Брайана Робсона (не прочь был опрокинуть рюмаху, другую, третью) заняла 11-е место. И хотя некст сезон выдался куда удачнее (2-е), но в своем третьем сезоне в МЮ вновь провал - 11-е. К Рождеству своего 4-го сезона Ферги и его парни были на пути в Пердив. Не выиграй весной 90-го свой первый трофей (Кубок Англии) будущая легенда Манчестера по мнению многих был бы уволен по окончании сезона. Как то так.
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Матич : "В Челси футболисты вели себя, как профессионалы никогда не опаздывали на тренировки, в МЮ футболисты опаздывали каждый день"
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Ну да, надо разгонять этих примадонн, начать с главных: Бруно, Рашфорда - там глядишь остальные шевелиться начнут, боясь за своё место, а не начнут - и их сливать. Все равно результата нет, смысл их держать, даже если они лучшие игроки. Тут кардинальная чистка нужна, типа как у Боули, и строить от нуля, а новым игрокам небольшие контракты, где большая часть - бонусы, только негров не надо брать) Результат придет далеко не сразу, но какая разница, если результатов нет и сейчас. Кому нужна эта топ-4 чтобы играть в ЛЧ, если там сплошной позор? Манчестер Юнайтед - это не кубковая команда, как например Ливерпуль или Челси, они даже находясь в полной ж, умудряются до высоких стадий регулярно доходить, а то и вовсе брать ЛЧ.
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Это он на Бруну гонит за его вьюгу после Турок
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Ответ Полуэктов Пётр
А куда конкретно он бежит? Покажите момент, где Бруну выполнял бы черновую работу, отрабатывал бы за партнера в обороне и тд. Довольно удобно и комфортно играть в футбол, когда мячик у тебя в ногах, но, к сожалению для таких игроков, как Фернандес, это происходит менее 5% времени матча. Вряд ли у Фернандеса за матч накопится 5 минут чистого времени, когда он с мячом.
Вот тут как раз и есть проблема Бруно, в том что он не может держать мяч(не дорожит им), ему надо сразу пулять его вперёд, отсюда он и набивает стату: одна из 10 передач приведёт к голу - это плюсик к стате, а то что остальные 9 передач у него обрез и потенциальная контратака - на это всем пофиг, так как у атакующего игрока все смотрят стату Г+П.
Полная противоположность ему - Бернарду Силва. Помню тут на главной висела статья, где при счёте 1:0 или 2:0 в пользу Сити, Бернарду не отдал пас вперёд на Холанда, Холанд на него за это накричал, а Пеп потом объяснил что надо было подержать мяч и успокоить игру, а не пытаться пулять вперёд в надежде на гол, но с риском контратаки. Поэтому МЮ играет 3:3 с Галатасараем, ведя в счёте 2 мяча, а Сити спокойно доводит дело до победы
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Бруно бегает, как-раз, очень даже много. Его проблема в том, что у него потерь уйма, что не соответствует топ уровню...Ну а Трэшфорд... Видимо, у него какой-то компромат на 7Хага есть, иначе трудно объяснить его тупую упертость, с которой он ставит депутата в состав
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