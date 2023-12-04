Саттон о проблемах «МЮ»: «Дело не только в тен Хаге. В раздевалке есть змеи, она полна примадонн. Бруну, Рэшфорд, Марсьяль не бегут – почему? Рой Кин позволил бы не возвращаться в защиту?»

Крис Саттон считает, что не на всех игроков «Манчестер Юнайтед» можно положиться.

«Дело в намного большем, чем в тен . У него в раздевалке есть игроки-змеи, как по мне.

Игроки, которые не бегут. не бежит, не бежит, не бежит. Они талантливые игроки, почему так происходит?

Я не понимаю, на какой позиции играет Бруну. Но он капитан. Рой Кин, Стив Брюс, Брайан Робсон, будучи капитанами, допустили бы то, что происходит на поле? Разве они позволили бы игрокам не возвращаться в защиту, не выкладываться полностью?

Я могу представить себе поведение игроков « » в раздевалке. Представляю, что им приходится сдерживаться, а потом они выходят на поле, готовые взорваться. И есть «Манчестер Юнайтед», раздевалка которого полна примадонн», – заявил бывший форвард «Челси».

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