Фернандес не перейдет в «Торпедо» – он уже улетел в Бразилию. На решение повлияли травма Марио и неопределенное будущее клуба («РБ Спорт»)

Марио Фернандеса в «Торпедо» не будет.

По информации «РБ Спорт», бывший защитник «Зенита» и ЦСКА не будет подписывать контракт с московским клубом, несмотря на неделю тренировок в его расположении.

На решение не оформлять сотрудничество повлияли травма задней поверхности бедра, полученная Фернандесом , и неопределенность с тем, в какой лиге будет играть «Торпедо ».

Бывший футболист сборной России уже улетел в Бразилию.