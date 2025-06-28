Фернандес не перейдет в «Торпедо» – он уже улетел в Бразилию. На решение повлияли травма Марио и неопределенное будущее клуба («РБ Спорт»)
Марио Фернандеса в «Торпедо» не будет.
По информации «РБ Спорт», бывший защитник «Зенита» и ЦСКА не будет подписывать контракт с московским клубом, несмотря на неделю тренировок в его расположении.
На решение не оформлять сотрудничество повлияли травма задней поверхности бедра, полученная Фернандесом, и неопределенность с тем, в какой лиге будет играть «Торпедо».
Бывший футболист сборной России уже улетел в Бразилию.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
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