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Защитник «Ювентуса» Савона выбыл минимум на месяц. Игрок травмировал голеностоп в матче с «Ман Сити» на КЧМ

Защитник «Ювентуса» Николо Савона пропустит как минимум месяц из-за травмы.

22-летний игрок получил повреждение левой ноги в матче с «Манчестер Сити». В четверг «Ювентус» уступил манкунианцам (2:5) в 3-м туре клубного чемпионата мира.

На следующий день Савона прошел обследование, которое выявило серьезное повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопа.

Футболист уже начал программу реабилитации и будет повторно обследован через месяц, говорится в сообщении «Ювентуса».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
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