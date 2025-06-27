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Сперцян о будущем: «О моем желании продолжить карьеру в Европе все знают. По лигам предпочтений нет»

Эдуард Сперцян высказал готовность выступать в любой европейской лиге.

Ранее появлялась информация об интересе к полузащитнику «Краснодара» со стороны «Манчестер Юнайтед», «Аякса» и других клубов.

«Я пока в «Краснодаре». Все знают о моем желании продолжить карьеру в Европе.

Посмотрим, как будет. По лигам предпочтений нет», – заявил Сперцян.

«Краснодар» в минувшем сезоне впервые в истории стал чемпионом России. Воспитанник и капитан клуба Сперцян провел 35 матчей во всех турнирах и забил 11 голов.

Статистику 25-летнего игрока можно изучить здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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