Жиру и «Лос-Анджелес» расторгнут контракт после игры с «Ванкувером» 30 июня
«Лос-Анджелес» объявил о предстоящем расторжении контракта с Оливье Жиру.
Клуб МЛС сообщил, что действие договора будет прекращено по соглашению сторон. Последний матч в составе американской команды форвард проведет 30 июня против «Ванкувера».
Ранее стало известно, что 38-летний француз перейдет в «Лилль» в качестве свободного агента.
В МЛС Жиру за год провел 24 матча и забил 3 гола. Команда за это время впервые выиграла Кубок США.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
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