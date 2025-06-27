«Торпедо» назначило нового генерального директора вместо арестованного Скородумова

«Торпедо» назначило нового генерального директора.

Им стал Сергей Синяев, сменивший Валерия Скородумова, ставшего обвиняемым по делу о подкупе арбитра Первой лиги.

Ранее стало известно, что в отношении владельца клуба Леонида Соболева и директора Скородумова возбудили уголовное дело по статье 184 УК часть 2 («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования»). Руководителей московского клуба подозревают в попытке подкупить судью Максима Перезву за принятие решений в пользу клуба. Мещанский суд Москвы вынес решение о заключении Соболева и Скородумова под стражу, а бухгалтера Елену Волкову отправил под домашний арест.

Синяев с 2004 по 2017 год был профессиональным футболистом. На его счету 243 матча и 50 голов.

С 2017 по 2022 год Сергей занимал руководящие должности в «Астрахане» и «Волгаре». С 2023 по 2025 специалист работал в должности управляющего спортивными объектами «Торпедо ».