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«Лацио» сообщил, что Сарри остается: «Тренер и президент обсудили ситуацию с нормативом ликвидности, и Команданте подтвердил готовность продолжать выполнять обязательства перед клубом»

Маурицио Сарри решил не покидать должность главного тренера «Лацио».

Сообщалось, что такая возможность может быть рассмотрена 66-летним специалистом на фоне отсутствия финансовой ясности в клубе и невозможности совершать трансферы.

«Сегодня утром президент Клаудио Лотито и тренер Маурицио Сарри провели долгую и обстоятельную телефонную беседу, в ходе которой обсуждались различные вопросы, в том числе ситуация с нормативом ликвидности.

В ходе разговора президент впервые подробно объяснил техническую сложность норматива и его последствия. Главный тренер Сарри, официально ознакомившись с ситуацией и всеми ее аспектами, подтвердил свою полную готовность с решимостью продолжать выполнять обязательства перед клубом и его болельщиками.

Это решение Команданте подчеркивает его глубокую привязанность к бело-голубым цветам и всему сообществу «Лацио» – удивительному сообществу, которое заслуживает серьезности и последовательности», – говорится в заявлении «Лацио».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Лацио»
logoМаурицио Сарри
logoсерия А Италия
logoКлаудио Лотито
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