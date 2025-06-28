Ди Мария и Олисе – лучшие по очкам после группового этапа КЧМ. Полузащитники «Бенфики» и «Баварии» набрали по 26 очков

Анхель Ди Мария и Майкл Олисе показали лучший результат на групповом этапе КЧМ.

Полузащитник «Бенфики» забил 3 гола и набрал 26 очков в фэнтези-турнире клубного чемпионата мира на Спортсе’‘ . Перед 1-м туром его популярность составляла всего 0,05%, сейчас Ди Мария есть в командах у 13,9% игроков. В 1/8 финала «Бенфика » сыграет с «Челси ».

26 очков набрал и полузащитник «Баварии» Майкл Олисе , у него 3+2 в 3 матчах. Сейчас он есть в командах у 37,22% фэнтези-менеджеров, в 1-м туре его популярность была ниже на 9%. В 1/8 финала «Бавария » встретится с «Фламенго ».

Замыкает топ-3 по очкам после группового этапа Кенан Йылдыз . Полузащитник «Ювентуса » сделал 3+1 и набрал 24 очка. За время турнира его популярность выросла с 6,08% до 9,19%. В 1/8 финала «Ювентус» сыграет с «Реалом ».

В фэнтези-турнире перед матчами плей-офф можно сделать неограниченное количество замен. Дедлайн – 19:00 мск в субботу, 28 июня.

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