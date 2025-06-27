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  • Дуран может перейти в «Фенербахче» – форвард общался с Моуринью, клуб работает над сделкой. «Аль-Наср» подписал игрока за 77+13 млн евро в январе (Флориан Плеттенберг)
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Дуран может перейти в «Фенербахче» – форвард общался с Моуринью, клуб работает над сделкой. «Аль-Наср» подписал игрока за 77+13 млн евро в январе (Флориан Плеттенберг)

Джон Дуран может перейти в «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что нападающий «Аль-Насра» может уйти в аренду из-за личных проблем, которые сказались на его игре и ментальном состоянии.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 21-летний игрок хотел бы вернуться в Европу и готов подписать контракт с «Фенербахче».

Главный тренер турецкого клуба Жозе Моуринью заинтересован в трансфере колумбийца и общался с ним напрямую.

В настоящий момент «Фенербахче» работает над соглашениями, стремясь подписать Дурана как можно скорее. Новый спортивный директор клуба находится в Колумбии для переговоров о сделке.

Дуран перешел в «Аль-Наср» из «Астон Виллы» в январе этого года за 77+13 млн евро. В 13 матчах чемпионата Саудовской Аравии форвард отметился 8 голами. Его подробную статистику можно найти здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Флориана Плеттенберга
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