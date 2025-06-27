Винисиус забил 106 голов за «Реал» и сравнялся с Бэйлом, но у Гарета на 61 игру меньше. Роналду – на 1-м месте с 450 мячами
Винисиус Жуниор сравнялся по голам за «Реал» с Гаретом Бэйлом.
27 июня бразилец открыл счет в игре с «Ред Булл Зальцбург» (3:0) на клубном чемпионате мира. Это был 106-й гол вингера в составе мадридской команды, по этому показателю он догнал Бэйла, проведя при этом больше матчей – 319 против 258.
В тройку лучших бомбардиров в истории «Реала» входят Криштиану Роналду (450 голов), Карим Бензема (354) и Рауль (323).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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