Вратарю «Удинезе» Окойе грозит дисквалификация на 4 года. Игрока сборной Нигерии подозревают в умышленном получении желтой карточки в матче с «Лацио» в 2024-м

Мадука Окойе может лишиться права играть в футбол в Италии на четыре года.

Вратаря «Удинезе» подозревают в умышленном получении желтой карточки за затяжку времени на 64-й минуте игры с «Лацио» в марте 2024 года. Сообщалось , что на предупреждение было сделано аномально много ставок.

Corriere dello Sport со ссылкой на данные следствия передает, что Окойе, как предполагается, вступил в предварительный сговор со своим другом, владельцем пиццерии в Удине. По ставкам на событие было выплачено более 120 тысяч евро, и большая часть этой суммы была получена через букмекерские пункты в провинции Удине.

Дело футболиста сборной Нигерии уже передано в прокуратуру федерации. Окойе грозит дисквалификация на четыре года.